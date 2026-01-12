專家教你保／善用壽險傳承資產 守護家人

從事壽險事業的28年間，我看過無數家庭的故事，有的因為及早規劃，面對人生的風雨仍能安然度過；有的則因一場意外或疾病，讓多年打拚的成果瞬間化為烏有。這些真實的經歷，更讓我深刻體會保險不是商品，而是一份愛的延續與責任的傳承。

愛，不只是口頭上的承諾，而是當家人最需要時，能夠有一份實際的依靠。當意外或疾病發生，保險金就像一隻溫柔的手，支撐著家庭繼續前行。這份愛的保障，不僅安定了當下，更守護了未來。許多人努力工作、投資理財，想為家人建立豐厚的財富。然而，真正能讓財富「留得久、傳得遠」的工具，就是壽險。透過保險的傳承設計，不論人生何時走到終點，愛與資產都能透過保單被交付，讓下一代接棒無負擔、無遺憾。這不只是「留錢」，更是「留心」。

保險能體現一個人對家庭、對社會的責任感。當我們選擇保險，不只是為了防範風險，更是在傳遞一種信念：我願意為所愛的人提前準備，讓人生的價值不因無常而中斷，也可以透過壽險保單彰顯生命的價值。這份行動，是成熟與智慧的象徵。

首先，要了解自己的需求。年輕族群可以先以保障型商品為主，如壽險、意外險、醫療險；當經濟能力逐漸提升，再逐步規劃退休金與資產傳承的保險商品。其次，要檢視家庭責任，是否有房貸，是否是家中主要經濟支柱，這些因素都會影響保障額度的設計。

最後，保單一定要定期檢視與調整。隨著人生階段改變，保障也需與時俱進。孩子長大、父母年邁、退休規劃啟動，都是重新審視保單的時機。

常常有人問我：「保險真的這麼重要嗎？」我總是微笑回答：「保險不是讓你變有錢，而是讓你的人生不會因為意外而貧困。」它是一種「讓未來確定」的工具，讓愛不留遺憾、讓財富更有溫度、讓人生更有保障。

人生不能重來，但可以未雨綢繆。保險，是人生規劃中不可或缺的一部分。善用保險規劃資產傳承主要有「預留稅源」、「掌握控制權」、「指定受益人符合分配意願」、「資產保本穩健增值」四大優勢，這是贈與和遺囑較難達到的效果。建議淨資產超過3,000萬以上高資產族群，可透過保單指定受益人功能，把「法定」變成「指定」，除了預留繳稅現金之外，還可確保資產順利且和平的傳承給指定的人。

（本文由遠雄人壽佳青通訊處處經理尤淑卿提供，記者戴玉翔採訪整理）