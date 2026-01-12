手機險紅火 投保額年年增

近年來隨著中高階機款的手機售價持續攀升，連帶維修費用也跟著上漲，促使民眾投保行動裝置險（俗稱手機險）的意願增加，根據保發中心統計，近五年手機險投保金額持續上升，今年預料將比去年成長。

產險業者觀察，隨著手機市場持續推陳出新、消費者投保意願呈現上升趨勢，預估2026年手機險仍可望維持小幅成長。

目前除了國內三大電信業者主推手機險方案外，各經銷通路也都有提供手機險方案給消費者選擇，透過電信業者、3C通路及線上保險平台等方式，民眾可在購機當下或日常使用過程中輕鬆完成投保，投保流程更加即時且便利，有效提升整體市場發展狀況。

產險業者觀察，雖然近年來手機險已提供網路保投服務，但門市在新機交機時所提供的全部購買服務，因能夠及時提供消費者的需求，依然是消費者選擇手機險時會考慮的主要管道之一，顯示便利性和即時性為消費者的主要購買動機。

受到記憶體晶片成本持續攀高、推高最終價格，市場預期2026年手機市場恐怕難以出現爆發性成長，是否會影響手機險市場成長？產險業者如何看待2026年手機險市況？

富邦產險表示，手機市場持續推陳出新，如高規格攝像鏡頭、折疊屏幕、AI功能等新技術等，相對帶動手機單價持續上揚，對消費者而言，除了添購配件以保護手機外，也會考量加購行動裝置險，預計行動裝置險仍將持續有成長空間，但市場預估2026年手機銷量持平，儘管新款手機可帶動銷量，也會受整體手機銷量持平影響，預估成長幅度有限。

新安東京海上產險指出，全球智慧型手機市場仍維持穩健成長動能，且市場預期蘋果將於2026年下半年推出首款折疊式iPhone，有望帶動新一波果粉換機熱潮，隨著智慧型手機銷售量增加，相關風險保障需求也將同步提升，進而帶動手機保險銷售成長，預期2026年手機險市場有望迎來新一波成長契機。

國泰產險則指出，行動裝置保險市場與整體手機銷售量高度連動，在近期記憶體價格大幅攀升的情況下，手機製造成本與售價預期將受到影響，市場普遍預估2026年的手機銷量將較2025年略為下滑，然而在手機平均售價持續提高以及消費者對於保障行動裝置風險的意識提升下，投保意願仍呈現上升趨勢，因此2026年手機險市場預期仍可望維持小幅度的成長。

另外，產險業者也指出，部分廠牌的損失率有逐漸升高的情況，保險公司也正在密切關注這一現象，市場上亦有討論是否可根據法令要求下調整更精細的風險評估方式來反映風險，例如，未來實際不排除將以價格區間為基礎的保費計算方式，調整以品牌損失為基礎的保費定價策略，以更精準反映風險。