凱基金控集團奪幸福企業評選4金2銀 子公司首度全壘打獲獎

凱基金控集團貫徹「人才是企業永續基石」的經營核心，致力成為人才首選雇主。1111人力銀行公布「2025幸福企業」票選結果，凱基金控集團再度交出亮眼成績單，一舉囊括4金2銀。凱基金控、凱基銀行、凱基人壽及凱基證券均榮獲金融管顧類「金獎」；凱基投信與中華開發資本則獲得「銀獎」；凱基金控與凱基人壽還一同獲得「婚育表彰 幸福守護」殊榮。金控與旗下子公司不但首度全數獲獎，凱基金控更已連續三年蟬聯幸福企業金獎，顯示集團在制度設計與職場文化上的投入，備受各界肯定。

在健康照護上，凱基金控提供全方位的照護與優於法令的福利，除了定期健康檢查，也建置完善的團體保險制度；同時導入涵蓋心理諮詢與法律諮詢的EAP員工協助方案，讓同仁在面對工作與生活壓力時有可靠的後盾。財務面向上，集團更推動「企業100%相對提撥」的員工持股信託計畫，讓員工能與公司一同成長，共享經營成果。

在友善職場與工作彈性方面，凱基金控領先同業推出生日假，並提供延長全薪產假10週、陪產或產檢假8天、全薪志工假4天；另外還有同仁的生育補助，並配合員工照護或育兒需求，建置多元彈性的工作制度，協助同仁在工作、家庭與社會參與之間，取得更好平衡。

代表凱基金控出席領獎的人資長陳慧珠表示，員工的幸福感是企業留才與競爭力的核心指標。凱基金控連續三年獲得幸福企業金獎，除了外部肯定，更反映在內部員工的回饋上。根據2025年員工意見調查結果，高達74% 的同仁認同「公司真誠關心員工福祉」，而這樣的正向感受，也具體展現在逐年下降的員工離職率上。

凱基金控重申，未來將持續深化多元共融的職場文化，結合具市場競爭力的薪酬與福利制度、多元任用與人才培育機制，以及安全健康的工作環境，陪伴同仁在專業與人生道路上前行。凱基金控不只建構讓同仁安心發揮的職場環境，更積極成為同仁與求職者心目中的首選雇主品牌。