快訊

AI股狂熱何時退燒？策略師預測：今年底前投資泡沫就會終結

金唱片／不只撒嬌舞！許光漢帥炸大巨蛋「秀流利韓文」

海外滑雪度假特別留意 保單是否列為除外責任

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
近年來國人喜歡在冬季前往海外從事滑雪、溜冰等運動，需確認保單的除外責任條款是否有包含這些活動，若為除外項目，最好考慮搭配購買針對這些風險的其他險種。圖/仝澤蓉攝影
近年來國人喜歡在冬季前往海外從事滑雪、溜冰等運動，需確認保單的除外責任條款是否有包含這些活動，若為除外項目，最好考慮搭配購買針對這些風險的其他險種。圖/仝澤蓉攝影

9天馬年年假即將到來，許多民眾紛紛開始規劃出遊。合庫人壽提醒國人，以信用卡購買機票時，必須注意信用卡公司提供的旅行平安險及旅遊不便險，該險種是否包含旅遊期間的意外身故與意外傷害醫療，以及海外突發疾病醫療等保障。

尤其要根據旅遊目的地的醫療費用等級選擇適當的保額，特別是醫療費用昂貴的國家，「實支實付」型的意外傷害醫療以及海外突發疾病醫療等保障就相當重要。

合庫人壽意外傷害醫療費用與海外突發疾病醫療費用保額最高可達110萬元，若前往特定旅遊地區，保額則自動提高，最高可達300%，意外傷害身故保障最高1,100萬元。

合庫人壽強調，若有規劃熱門的滑雪、溜冰等運動，需要確認保單的除外責任條款是否有包含這些活動，如果是除外項目，最好考慮搭配購買針對這些風險的其他險種。

除了旅途需要規劃之外，旅途的意外風險也同樣需要事先規劃並獲得保障，尤其如果旅遊天數較長，保障更要保好保滿。透過網路投保不但手續簡便且快速即時，可以自行依照旅遊地區、天數及需要的保險金額進行投保，最晚出發前1小時內成功完成投保，保單立即生效。如果想要延長行程，只需上網變更保險資料，不受時間、地點限制，隨時隨地提供保障，

配合春節檔期，合庫人壽推出「海外旅遊享保障」活動，使用合庫人壽線上投保，不論新註冊或既有會員登入，即送AIRSIM無國界上網卡百元優惠或eSIM儲值額新台幣100元，旅平險加無國界上網卡雙雙搞定，投保成功還可參加抽獎，有機會獲得價值1,000元的聚日式鍋物雙人餐券，加「馬」再抽AIRSIM海外上網數據充值券。

旅遊不便險 合庫 保險金

延伸閱讀

43歲阮經天同框小20歲女友！白富美千金帶回飯店　遠距離戀情首曝光

元大壽美元保單 擁四優勢

砍死幫傭…女凶手解保單想換輕判 高院泰國連線死者母

把女神P成這樣也不容易！李冰冰狠剪標誌長髮「爆改白髮魔女」冰雪女王崩壞變網美塑膠臉

相關新聞

台產發重訊「網路遭異常攻擊」 公司：已成功阻斷攻擊並通報

台產（2832）10日發布重訊，說明本公司網路遭遇異常攻擊事件，在處理過程中，公司立即啟動資安防禦及資安盤查機制，已成功...

南山拚接軌 新 CSM 目標550億

今年壽險業開始全面接軌IFRS 17和ICS，南山人壽今年CSM（合約服務邊際）新增目標是550億元以上、新契約保費收入...

中信囊括運動推手六大獎

中信金控培育選手躍登國際舞台，連續15年榮獲政府肯定，旗下子公司中信銀與台灣人壽昨（9）日皆獲得運動部主辦「運動推手獎」...

中信金去年大賺806億 攀峰 EPS 4.08元

上市金控2025年全年獲利已有十家出爐，其中有八家全年稅後純益同步創歷史新高，其中，中信金昨（9）日公告全年獲利突破80...

五家銀行純益創新高

上市銀行股2025年獲利也接續出爐，其中，五家銀行股去年全年稅後純益創下歷史新高，分別是台中商銀、彰銀、聯邦銀行、台灣企...

TISA 租稅優惠 跨部會討論

立委昨（7）日質疑台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）推動成效。金管會主委彭金隆回應，TISA目標在培養長期投資、壯大市場、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。