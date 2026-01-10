上市銀行股2025年獲利也接續出爐，其中，五家銀行股去年全年稅後純益創下歷史新高，分別是台中商銀、彰銀（2801）、聯邦銀行、台灣企銀、高雄銀行，每股稅後純益（EPS）王則由上海商銀3.05元領先。

以目前公布的八家上市銀行股中，包括彰銀、台灣企銀兩家公股銀行創下歷史新高之外，台中商銀、聯邦銀行、高雄銀行也同樣續寫新高。上海商銀雖然去年全年稅後純益超越2024年水準，但並未創下歷史新高；安泰銀行僅公告自結稅前盈餘，去年累計稅前盈餘也比2024年成長24%；至於王道銀行去年自結個體稅後純益則年減逾三成。

台中商銀去年12月自結稅後純益7.5億元，累計去年全年稅後純益已達90.4億元，年增8.8%，EPS為1.53元，不僅全年稅後純益首度站上90億元之上，全年獲利也再創歷史新高。

彰銀去年創行120周年，全年繳出稅後純益177.7億元，年成長18.8%，獲利再創史上最佳表現，EPS為1.51元；聯邦銀行去年全年稅後純益60.2億元，再創歷史新高，年增率也達到14.1%，EPS為1.27元。

台灣企銀去年稅後純益122.2億元，年增8.8%，為連續四年攀新高，EPS為1.26元，主要是受惠於利息收入、手續費收入呈現年成長，尤其財管手續費收入表現相當亮眼。

高雄銀行去年全年稅後純益12.7億元，再創歷史新高，年增32.9%，EPS為0.68元。