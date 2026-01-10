快訊

聯合報社論／民進黨執政十年那些裝滿承諾的櫃子，打開來卻是空的

新竹關西4.0度極端低溫 吳德榮：今晨極寒冷 不排除1月颱生成

中信金去年大賺806億 攀峰 EPS 4.08元

經濟日報／ 記者葉佳華任珮云林勁傑／台北報導
上市金控2025年全年獲利已有十家出爐，中信金全年獲利突破800億元大關。聯合報系資料照
上市金控2025年全年獲利已有十家出爐，中信金全年獲利突破800億元大關。聯合報系資料照

上市金控2025年全年獲利已有十家出爐，其中有八家全年稅後純益同步創歷史新高，其中，中信金（2891）昨（9）日公告全年獲利突破800億元大關，再創歷史新高，每股稅後純益（EPS）為4.08元，暫居第一名寶座。合計十家金控2025年全年稅後純益達3,201.2億元，年增約8.5%；若扣除新光金去年上半年虧損295.4億元，則為2,905.8億元，年減1.48%。

中信金昨日公告去年12月單月稅後純益62.6億元，累計全年合併稅後純益806.1億元，年增12%，再創歷史新高，EPS為4.08元。中信金表示，子公司中國信託銀行12月存放款業務穩健，財富管理銷售動能強勁，單月稅後純益52.5億元，月增0.1%，年增20%，2025年累計全年稅後純益572.9億元，年增16%，創歷年新高。

十家金控2025年獲利概況
十家金控2025年獲利概況

另外，台灣人壽12月一次性增提當年度稅前盈餘三成入外匯價格變動準備金，導致單月稅後虧損3.3億元。累計全年稅後純益208.5億元，較2024年同期減少3%。如排除該影響，整體獲利較2024年同期成長29%。

凱基金去年12月單月自結稅後純益17.5億元，全年稅後純益300.1億元，年減10.5%，EPS為1.74元。若排除人壽提列外匯價格變動準備金59.2億元的相關一次性的影響因素，去年獲利表現創下歷史新高。

其中，凱基證券及凱基銀行在強勁業務動能帶動下，去年聯手創造183億元獲利，年成長率16%，為金控配息奠定堅實基礎。

壽險方面，因凱基人壽須在12月將全年稅前盈餘之三成約59.2億元一次性增提至外匯價格變動準備金，以增強未來匯率波動的營運韌性，使得12月呈現3.5億元小幅虧損，全年則獲利158.2億元。

合庫金去年12月稅後純益15.4億元，累計全年稅後純益為214.2億元，年成長8.1%，創歷年新高，每股稅後純益（EPS）1.36元。核心子公司合庫銀行12月稅後純益13.8億元，累計全年稅後純益為208億元，年成長9.7%，獲利首次突破200億元大關，創歷年新高。

中信金 凱基人壽

延伸閱讀

合庫金2025年獲利214億元創歷年新高 EPS 1.36元

台企銀獲利連4年攀新高 2025年自結稅後純益122億元、EPS 1.26元

緯穎去年EPS 275.06元

00878連兩季配息0.4元「築底完成」！楚狂人：對偏好現金流的投資人不確定性降低

相關新聞

南山拚接軌 新 CSM 目標550億

今年壽險業開始全面接軌IFRS 17和ICS，南山人壽今年CSM（合約服務邊際）新增目標是550億元以上、新契約保費收入...

中信囊括運動推手六大獎

中信金控培育選手躍登國際舞台，連續15年榮獲政府肯定，旗下子公司中信銀與台灣人壽昨（9）日皆獲得運動部主辦「運動推手獎」...

中信金去年大賺806億 攀峰 EPS 4.08元

上市金控2025年全年獲利已有十家出爐，其中有八家全年稅後純益同步創歷史新高，其中，中信金昨（9）日公告全年獲利突破80...

五家銀行純益創新高

上市銀行股2025年獲利也接續出爐，其中，五家銀行股去年全年稅後純益創下歷史新高，分別是台中商銀、彰銀、聯邦銀行、台灣企...

台灣進入超高齡社會相關商品受青睞 台銀人壽養老儲蓄險3個月賣20億

台灣進入超高齡社會，養老型的理財商品也跟著受投資人青睞。台灣金控旗下台銀人壽今日舉行新春記者會，台銀人壽董事長張志宏指出...

新台幣午盤貶7.5分　暫收31.645元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.645元，貶7.5分，成交金額6.42億美元

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。