中信金去年大賺806億 攀峰 EPS 4.08元

上市金控2025年全年獲利已有十家出爐，其中有八家全年稅後純益同步創歷史新高，其中，中信金（2891）昨（9）日公告全年獲利突破800億元大關，再創歷史新高，每股稅後純益（EPS）為4.08元，暫居第一名寶座。合計十家金控2025年全年稅後純益達3,201.2億元，年增約8.5%；若扣除新光金去年上半年虧損295.4億元，則為2,905.8億元，年減1.48%。

中信金昨日公告去年12月單月稅後純益62.6億元，累計全年合併稅後純益806.1億元，年增12%，再創歷史新高，EPS為4.08元。中信金表示，子公司中國信託銀行12月存放款業務穩健，財富管理銷售動能強勁，單月稅後純益52.5億元，月增0.1%，年增20%，2025年累計全年稅後純益572.9億元，年增16%，創歷年新高。

十家金控2025年獲利概況

另外，台灣人壽12月一次性增提當年度稅前盈餘三成入外匯價格變動準備金，導致單月稅後虧損3.3億元。累計全年稅後純益208.5億元，較2024年同期減少3%。如排除該影響，整體獲利較2024年同期成長29%。

凱基金去年12月單月自結稅後純益17.5億元，全年稅後純益300.1億元，年減10.5%，EPS為1.74元。若排除人壽提列外匯價格變動準備金59.2億元的相關一次性的影響因素，去年獲利表現創下歷史新高。

其中，凱基證券及凱基銀行在強勁業務動能帶動下，去年聯手創造183億元獲利，年成長率16%，為金控配息奠定堅實基礎。

壽險方面，因凱基人壽須在12月將全年稅前盈餘之三成約59.2億元一次性增提至外匯價格變動準備金，以增強未來匯率波動的營運韌性，使得12月呈現3.5億元小幅虧損，全年則獲利158.2億元。

合庫金去年12月稅後純益15.4億元，累計全年稅後純益為214.2億元，年成長8.1%，創歷年新高，每股稅後純益（EPS）1.36元。核心子公司合庫銀行12月稅後純益13.8億元，累計全年稅後純益為208億元，年成長9.7%，獲利首次突破200億元大關，創歷年新高。