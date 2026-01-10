快訊

聯合報社論／民進黨執政十年那些裝滿承諾的櫃子，打開來卻是空的

新竹關西4.0度極端低溫 吳德榮：今晨極寒冷 不排除1月颱生成

南山拚接軌 新 CSM 目標550億

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

今年壽險業開始全面接軌IFRS 17和ICS，南山人壽今年CSM（合約服務邊際）新增目標是550億元以上、新契約保費收入（FYP）達1,000億元。

南山人壽董事長尹崇堯昨（9）日與信義房屋（9940）董事長周耕宇簽署「社區一家，企業同行」共好平台企業合作備忘錄，與伯拉罕共生照顧勞動合作社啟動合作，關懷原鄉健康醫療與部落創生，南山人壽總經理范文偉會後受訪，揭示今年CSM及FYP目標。

南山人壽去年前11月累計新契約保費收入約758.9億元，聚焦保障型、可穩定貢獻CSM的商品設計。范文偉也指出，目前各家壽險公司的CSM攤銷率大致落在6%至7%之間，南山的CSM攤銷率也與業界水準相當。

各大壽險公司每年皆訂出明確的新契約CSM目標。其中，國泰人壽今年新契約CSM目標突破700億元，預估有機會上看750億元；富邦人壽每年設定約500億元以上；新光人壽目標新增700億元；凱基人壽力拚350億元；台灣人壽以中期每年新增150至200億元為目標。

壽險公司 南山人壽 契約

延伸閱讀

壽險接軌新制 南山人壽：2026年CSM拚550億元

南山人壽與信義房屋簽署 MOU 關懷原鄉創生與永續健康

中南美洲動亂…壽險業哥倫比亞投資曝險逾1385億 南山人壽包辦近半部位

市場首推！強化失智防禦 南山人壽推出神隊友保單

相關新聞

南山拚接軌 新 CSM 目標550億

今年壽險業開始全面接軌IFRS 17和ICS，南山人壽今年CSM（合約服務邊際）新增目標是550億元以上、新契約保費收入...

中信囊括運動推手六大獎

中信金控培育選手躍登國際舞台，連續15年榮獲政府肯定，旗下子公司中信銀與台灣人壽昨（9）日皆獲得運動部主辦「運動推手獎」...

中信金去年大賺806億 攀峰 EPS 4.08元

上市金控2025年全年獲利已有十家出爐，其中有八家全年稅後純益同步創歷史新高，其中，中信金昨（9）日公告全年獲利突破80...

五家銀行純益創新高

上市銀行股2025年獲利也接續出爐，其中，五家銀行股去年全年稅後純益創下歷史新高，分別是台中商銀、彰銀、聯邦銀行、台灣企...

台灣進入超高齡社會相關商品受青睞 台銀人壽養老儲蓄險3個月賣20億

台灣進入超高齡社會，養老型的理財商品也跟著受投資人青睞。台灣金控旗下台銀人壽今日舉行新春記者會，台銀人壽董事長張志宏指出...

新台幣午盤貶7.5分　暫收31.645元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.645元，貶7.5分，成交金額6.42億美元

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。