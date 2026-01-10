南山拚接軌 新 CSM 目標550億
今年壽險業開始全面接軌IFRS 17和ICS，南山人壽今年CSM（合約服務邊際）新增目標是550億元以上、新契約保費收入（FYP）達1,000億元。
南山人壽董事長尹崇堯昨（9）日與信義房屋（9940）董事長周耕宇簽署「社區一家，企業同行」共好平台企業合作備忘錄，與伯拉罕共生照顧勞動合作社啟動合作，關懷原鄉健康醫療與部落創生，南山人壽總經理范文偉會後受訪，揭示今年CSM及FYP目標。
南山人壽去年前11月累計新契約保費收入約758.9億元，聚焦保障型、可穩定貢獻CSM的商品設計。范文偉也指出，目前各家壽險公司的CSM攤銷率大致落在6%至7%之間，南山的CSM攤銷率也與業界水準相當。
各大壽險公司每年皆訂出明確的新契約CSM目標。其中，國泰人壽今年新契約CSM目標突破700億元，預估有機會上看750億元；富邦人壽每年設定約500億元以上；新光人壽目標新增700億元；凱基人壽力拚350億元；台灣人壽以中期每年新增150至200億元為目標。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言