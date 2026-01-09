兆豐金打造優質運動環境 榮獲運動推手獎贊助類金質獎

兆豐金控（2886）長期贊助各類運動，不但協助打造體育培訓基地，也投注資源培育青年學子，在運動部主辦之「第17屆運動推手獎」獲得贊助類金質獎肯定，顯示兆豐金控在棒球、籃球、跆拳道、馬拉松、自行車、霹靂舞等多元運動環境深耕、力挺各項賽事舉辦等作為深受讚許，讓優秀選手專注訓練、爭取榮譽而無後顧之憂。

兆豐金控表示，推動國內多元運動穩健發展，集團投入各項運動賽事贊助及基層選手培育，經費高達數千萬，提供運動團體與選手安心訓練、專心奪牌的運動環境。包括2025年兆豐金控贊助財政部統一發票盃路跑比賽；旗下兆豐銀行長期支持中華職業棒球隊「統一7-ELEVEN獅隊」及基層之迷你棒球發展，也積極投入各項賽事，包括「兆豐銀行美利達彰化經典百K」、「2024建大輪胎盃女子高爾夫球公開賽」、「114年中華民國霹靂舞國手選拔積分賽-新北站」等。

兆豐保險則是連續五年贊助超級馬拉松賽事，包括台灣棲蘭林道越野超級馬拉松、臺北超級馬拉松、宜蘭冬山河超級馬拉松等，並贊助跆拳道小將江宜珊及江宜璇兩選手征戰國內外重大賽事；兆豐銀行文教基金會也長年支持宜蘭偏鄉國小棒球隊及花蓮地區學校射箭隊培訓經費，更培育出射箭國手高卉唐於2025 世界中學生 U15 運動會及2025年全國中等學校運動會（全中運）分別獲得金銀牌、國中女子個人金牌及世界青年暨青少年射箭錦標賽第四名，成績斐然。

響應聯合國永續目標（Sustainable Development Goals, SDGs），發揮正向影響力，兆豐金融集團以「紮根傳承，挹注體育」為社會共榮目標，扶持體壇健將在賽場發光，力挺青年勇敢追夢，未來也將持續以普惠金融理念結合年輕人所需的金融服務，提升社會多元包容性，創造更好的生活品質與永續未來。