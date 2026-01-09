快訊

1夫多妻男偷拍千部不雅片獲利千萬 日警還搜出「洗腦手冊」囚禁少女

新聞幕後／是數學題不是政治題 侯友宜堅持不跟進營養午餐免費

臺銀人壽初年度保費目標100億元 獲利預算轉盈2800萬元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
臺銀人壽董事長張志宏(左)及總經理劉啟聖。記者林勁傑／攝影
臺銀人壽董事長張志宏(左)及總經理劉啟聖。記者林勁傑／攝影

國內唯一國營的保險公司臺銀人壽9日舉行新春記者會，展望今年，臺銀人壽董事長張志宏指出，初年度保費收入以100億元為目標，CSM（合約服務邊際）為50億。另去年完成增資140億元，今年度將增資150億元後可望告一段落，且依預算數按部就班也有望達成小賺2,800萬元目標。

保險業今年正式接軌ICS（新一代清償能力），張志宏表示，將以125%為目標，而CSM至少要增加50億元。初年度保費收入目標100億，產品類型上，由於要改善資產負債幣別錯配問題，以美元保單為重心，但依市場情況不會推美元利變年金險，而是將新推出傳統型固定利率保單。

據了解，臺銀人壽總資產約4,800億，其中過去高利保單包袱有1,000多億，整體保單成本約3.06％。母公司臺灣金控去年5月董事會決議，為因應臺銀人壽接軌監理新制後穩健經營的資本需求，陳報財政部同意2026年度預算納編現金增資臺銀人壽150億元，為歷年最大規模。不過，當時是以保守預估匯率情境為台幣升值到29元左右，如今已回貶且趨穩，再加上每年CSM按目標達成對貢獻獲利，並在15年接軌過渡期之下，未來增資需求大幅降低。

臺銀 增資 保單

延伸閱讀

壽險接軌新制 南山人壽：2026年CSM拚550億元

玉山銀保險服務數位化

元大壽美元保單 擁四優勢

砍死幫傭…女凶手解保單想換輕判 高院泰國連線死者母

相關新聞

台灣進入超高齡社會相關商品受青睞 台銀人壽養老儲蓄險3個月賣20億

台灣進入超高齡社會，養老型的理財商品也跟著受投資人青睞。台灣金控旗下台銀人壽今日舉行新春記者會，台銀人壽董事長張志宏指出...

新台幣午盤貶7.5分　暫收31.645元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.645元，貶7.5分，成交金額6.42億美元

台灣房市進入「冷靜之始」 布局二線城市穩健資產成首選

勤業眾信發布《2026 年商用不動產展望》報告，直指台灣房市進入「冷靜之始」的寒冬階段。然而，當台股新年開紅盤並屢創新高...

元大金控2026年儲備幹部召募 挑戰年薪300萬元

元大金控（2885）啟動2026年儲備幹部（MA）召募計畫，今年預計延攬30至50位菁英MA，橫跨「策略發展」、「投行法...

元大金控啟動2026年儲備幹部召募 挑戰年薪300萬元

搶先布局未來金融領導梯隊，元大金控（2885）正式啟動2026年儲備幹部（MA）召募計畫，今年預計延攬30至50位菁英M...

新台幣開盤貶2分 為31.59元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.59元開盤，貶2分

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。