臺銀人壽初年度保費目標100億元 獲利預算轉盈2800萬元

國內唯一國營的保險公司臺銀人壽9日舉行新春記者會，展望今年，臺銀人壽董事長張志宏指出，初年度保費收入以100億元為目標，CSM（合約服務邊際）為50億。另去年完成增資140億元，今年度將增資150億元後可望告一段落，且依預算數按部就班也有望達成小賺2,800萬元目標。

保險業今年正式接軌ICS（新一代清償能力），張志宏表示，將以125%為目標，而CSM至少要增加50億元。初年度保費收入目標100億，產品類型上，由於要改善資產負債幣別錯配問題，以美元保單為重心，但依市場情況不會推美元利變年金險，而是將新推出傳統型固定利率保單。

據了解，臺銀人壽總資產約4,800億，其中過去高利保單包袱有1,000多億，整體保單成本約3.06％。母公司臺灣金控去年5月董事會決議，為因應臺銀人壽接軌監理新制後穩健經營的資本需求，陳報財政部同意2026年度預算納編現金增資臺銀人壽150億元，為歷年最大規模。不過，當時是以保守預估匯率情境為台幣升值到29元左右，如今已回貶且趨穩，再加上每年CSM按目標達成對貢獻獲利，並在15年接軌過渡期之下，未來增資需求大幅降低。