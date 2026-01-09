台灣人壽去年12月底 外匯價格變動準備金為279億元

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

累計至2025年12月底，中信金（2891）旗下台灣人壽外匯價格變動準備金為279億元。

台灣人壽去年12月份依「人身保險業責任準備金計提基礎調整」函令，一次性增提當年度稅前獲利30%之外匯價格變動準備金，致單月稅後虧損3.36億元。累計全年稅後純益208.5億元，較2024年同期減少3%，主要受前述一次性外價金提列的影響。如排除該影響，整體獲利較2024年同期成長29%，主因下半年臺灣及美國股市屢創新高，台灣人壽把握股市上揚機會，處分股票及私募基金實現資本利得。保險新契約保費2025年在分紅及投資型保單業績大幅成長的帶動下，較2024年同期成長55%。

