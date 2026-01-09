接軌新制拚CSM 南山人壽今年目標新增550億元

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

今年壽險業開始全面接軌IFRS 17和ICS，南山人壽董事長尹崇堯9日與信義房屋董事長周耕宇簽署「社區一家，企業同行」共好平台企業合作備忘錄，與伯拉罕共生照顧勞動合作社啟動合作，關懷原鄉健康醫療與部落創生，南山人壽總經理范文偉會後受訪指出，今年南山的CSM（合約服務邊際）新增目標是550億元以上、新契約保費收入（FYP）達1,000億元。

CSM代表保單未來可逐期認列的利潤，能否持續補充CSM，將直接影響公司長期損益表現與資本穩定度，成為全體壽險業業者共同關注的焦點。范文偉表示，接軌新制後，壽險業的經營思維已不再單純追求保費規模，而是更重視新契約對未來獲利的貢獻程度。

范文偉也指出，目前各家壽險公司的CSM攤銷率大致落在6%至7%之間，南山的CSM攤銷率也與業界水準相當。

南山人壽為打造「永續健康」的理念，9日宣布啟動跨產業合作，投入資源提供原鄉健康與部落創新，范文偉說，相關投入金額每年預估突破百萬元，該計劃共合作3年，自2025年起至2027年。

