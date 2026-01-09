合庫銀行17度蟬聯運動推手獎 榮獲三大金質獎肯定

快訊

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
合庫17度蟬聯體育推手獎，由行政院長卓榮泰（左）頒獎予合庫銀行董事長林衍茂（右）。圖／合庫銀行提供
合庫銀行長期扎根基層體育、培育優秀選手，孕育無數國家級運動員在世界體壇發光發熱，今年第17度獲得運動推手獎「推展類」、「贊助類」及「長期贊助類」三大金質獎，由行政院卓榮泰院長親自頒發獎座予合庫金控（5880）暨銀行林衍茂董事長，彰顯合庫在體育領域長期深耕與投入的卓越貢獻。

合庫銀行於民國1947年成立桌球隊、1949年成立棒球隊、1992年成立羽球隊，70多年來為國家培育出無數優秀選手為國爭光，因此也被譽為培育國手之搖籃。

合庫桌球隊選手林昀儒及高承睿，攜手榮獲2025年世界桌球錦標賽男子雙打銀牌、羽球隊周天成榮獲芬蘭北極羽球公開賽冠軍、合庫棒球隊也在114年奪下「爆米花棒球聯盟」冠軍，如此優異的成績表現，充分展現出合庫對臺灣體育運動長期培育選手的心力與付出。

合庫銀行多年來大力支持桌球、棒球、羽球三支球隊，為讓球員無後顧之憂，專心投入訓練積極參與國內外賽事，對於選手晉升、營養金及優勝獎金等獎勵，逐年增編預算，至2026年球隊預算已逾1.9億元，成就球星於國際體壇發光發熱、締造輝煌成績，今年已連續第17年榮獲運動推手獎最高殊榮的肯定，實屬不易。

合庫銀行深耕台灣超過一世紀，除提供專業的金融服務外，支持體育活動亦不遺餘力，每年舉辦暑期公益育樂營及贊助各項體育活動，推廣全民運動風氣，提升國人的「健康力」；合庫奉獻企業之力支持臺灣基層體育扎根，積極地從基礎培育優秀運動員，為國家造就更多體育棟樑。

展望未來，合庫將永續經營桌球、棒球、羽球三支球隊，培育優秀選手在國際體壇上大放異彩，提升臺灣在國際的能見度，期望未來能培育更多臺灣之光，成為世界競技場上的閃耀之星。

合庫17度蟬聯體育推手獎，由行政院長卓榮泰（中）頒獎，合庫銀行董事長林衍茂（右五）率領合庫桌球、棒球、羽球三支球隊總教練及球員一同接受表揚。圖／合庫銀行提供
合庫金 體育 運動

