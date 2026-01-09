壽險接軌新制 南山人壽：2026年CSM拚550億元

快訊

中央社／ 台北9日電

壽險業2026年接軌IFRS 17與新一代清償能力制度，各家都積極累積合約服務邊際（CSM）。南山人壽今天表示，2026年目標初年度保費收入新台幣1000億元，2026年新契約CSM拚550億元，預期釋出率與同業相當在6%到7%。

信義房屋與南山人壽今天下午簽署「社區一家，企業同行」共好平台企業合作MOU，並舉行記者會，包括文化部長李遠、南山人壽董事長尹崇堯、南山人壽總經理范文偉、信義企業集團創辦人周俊吉與信義房屋董事長周耕宇都親自出席。

壽險業2026年起接軌IFRS 17（國際財務報導準則第17號保險合約）及新一代清償能力制度，在IFRS 17下，保險業不會在銷售保單時認列利潤，而是後續提供服務時才逐步認列到損益表中的保險收入，因此每賣出一張保單可累積多少合約服務邊際（CSM），成為各家業者準備接軌的重要指標，也牽動中長期獲利能力。

媒體關注南山人壽今年營運展望，范文偉會後受訪時表示，各家業者因應接軌都著重在CSM累積上，南山人壽2026年新業績希望創造CSM達550億元，2026年目標初年度保費收入（FYP）為新台幣1000億元。至於今年CSM釋出率，則跟同業相當約在6%到7%。

信義房屋2004年發起「社區一家」計畫，投身社區營造，2026年首次擴大邀請企業參與，南山人壽成為首家響應的企業。

尹崇堯致詞時表示，南山人壽持續關注健康不平等議題，2013年開始落實弱勢醫療關懷計畫，2023年南山人壽將醫療關懷延伸到原鄉，啟動「原鄉關懷列車」，已執行3年的「原鄉關懷列車」計畫再升級，攜手信義房屋，從原鄉健康促進擴大到部落創生，雙方簽署合作備忘錄，由南山人壽支持伯拉罕共生照顧勞動合作社的「北勢群部落共生計畫」。

南山人壽 信義房屋 壽險業

