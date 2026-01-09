快訊

新聞幕後／是數學題不是政治題 侯友宜堅持不跟進營養午餐免費

川普關稅若遭最高法院判違法 美股美債如何反應？大贏家是這些產業

企圖攻擊消防員！新北男加油站「持油槍淋油點火」 2人燒燙傷送醫

土地銀行深耕體壇半世紀 連續17屆獲頒運動推手獎三大獎

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
土地銀行1月9日獲頒第17屆運動推手獎贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及推展類「金質獎」等三大獎項，並由行政院院長卓榮泰（左）頒贈獎項予土地銀行董事長何英明（右）。圖/土地銀行提供
土地銀行1月9日獲頒第17屆運動推手獎贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及推展類「金質獎」等三大獎項，並由行政院院長卓榮泰（左）頒贈獎項予土地銀行董事長何英明（右）。圖/土地銀行提供

為鼓勵企業深耕運動產業，運動部9日舉辦「第17屆運動推手獎表揚典禮」，土地銀行連續17屆獲頒贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及推展類「金質獎」等三大獎項，並由行政院院長卓榮泰頒獎予土地銀行董事長何英明。

土地銀行依循國家體育政策成立羽球隊迄今已近半世紀，而土銀女子網球隊史亦長達28年，不僅每年編列專案經費推動球隊運作，土地銀行另在新店青潭撥地自建羽球館及網球場，並與13所體育重點學校簽署建教合作及提供訓練費用，建立從國高中、大學到土銀球隊的完整訓練機制，如今土銀球員不僅是賽事常勝軍，更是國家代表隊核心戰力，土銀也因此被譽為臺灣羽、網球國手搖籃，深獲各界高度肯定。

除了栽培國手，土地銀行更致力成為運動員最堅實的後盾，每年編列數千萬元預算在球員營養費、運動科學專業訓練與出國參賽用途，且設置完善職涯制度，提供球員退役輔導訓練，保障接軌銀行員業務與兼顧生涯發展。

在完整訓練機制與完善職涯制度下，土地銀行培育出眾多新世代好手，以「2024巴黎奧運」為例，土地銀行王齊麟搭檔李洋組成我國黃金男雙「麟洋配」成功衛冕羽球男雙金牌，不僅締造台灣NO.1紀錄，更是奧運史上首次出現羽球男雙二連霸；而土銀女子網球隊員曹家宜則搭檔台灣網球名將謝淑薇拿下奧運網球女雙第5名，追平臺灣史上最佳紀錄。

土地銀行球隊除「麟洋配」王齊麟連霸「2020東京奧運」及「2024巴黎奧運」羽球男雙金牌外，羽球隊及女子網球隊去年亦已在國內及國際賽事奪下70金、57銀及77銅的豐碩戰果好成績。

土銀現役球員在國際賽同樣發光發熱，包括「麟榤配」王齊麟/邱相榤，男單「左手重砲」林俊易、「閃電俠」蘇力揚、「澎湖小將」王柏崴、「臺大學霸」丁彥宸，女單年輕小將王郁曦、林湘璇及廖芮萁，男雙「李氏兄弟」李芳任/李芳至、張課琦/柏禮維、陳子睿/林煜傑、陳政寬/林秉緯，女雙楊景惇/張淨惠及林芝昀/許尹鏸，混雙柏禮維/張淨惠、盧震/李芷蓁、陳政寬/許尹鏸、邱相榤/林芝昀及張課琦/林彥妤皆為羽壇常勝軍，「網球小鋼炮」梁恩碩、「網壇未來之星」曹家宜、「世大運網球女雙銀牌」林芳安及「年輕小將」林郁晨更囊括女網多項國際賽事冠軍。

土銀球員不僅打得一手好球，同時也是公益形象大使。土地銀行董事長何英明自上任以來將「善盡企業社會責任」訂為球隊主要目標，透過土銀球隊每年舉辦公益活動，藉此邀請弱勢團體學子參加及推展羽球運動，例如2025年7月在台南市後甲國中的「青少年羽球夏令營」體育公益活動，11月及12月分別於桃園市高飛羽球訓練中心旗艦館及南崁高中舉辦2場「羽球我來了」羽球公益教學活動，充分彰顯社會公益形象。

土地銀行在2025年「第22屆國家品牌玉山獎」以「土銀深耕羽壇半世紀－金牌國手搖籃」主題榮獲「最佳人氣品牌獎」、在「2025第九屆臺北金鵰獎微電影展」以「土銀羽球營－深耕基層」為主題拿下「網路最佳人氣獎」冠軍，以及在「2025臺灣永續行動獎（TSAA）」以「土銀深耕羽動校園」為主題拿下「銀級獎」，及首度獲得「114年運動企業認證」，充分發揮企業社會責任，期許共創企業、社會及環境永續發展的璀璨未來。

土地銀行連17年獲運動推手獎贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及推展類「金質獎」等三大獎項，由行政院院長卓榮泰（前排左七）、土地銀行董事長何英明（前排右六）、土地銀行員工訓練所副所長張偉賢（前排左六）、土地銀行羽球隊員王齊麟（前排右五）及土銀同仁共同合影。圖/土地銀行提供
土地銀行連17年獲運動推手獎贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及推展類「金質獎」等三大獎項，由行政院院長卓榮泰（前排左七）、土地銀行董事長何英明（前排右六）、土地銀行員工訓練所副所長張偉賢（前排左六）、土地銀行羽球隊員王齊麟（前排右五）及土銀同仁共同合影。圖/土地銀行提供
土地銀行連續17年獲運動推手獎贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及推展類「金質獎」等三大獎項，由董事長何英明（前排右六）帶領羽球隊傑出球員及員工訓練所同仁共同合影。圖/土地銀行提供
土地銀行連續17年獲運動推手獎贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及推展類「金質獎」等三大獎項，由董事長何英明（前排右六）帶領羽球隊傑出球員及員工訓練所同仁共同合影。圖/土地銀行提供

羽球 土銀 土地銀行

延伸閱讀

羽球／「富士山下她說好」 林俊易向大4歲女友求婚成功

王齊麟、陳詩媛浪漫完婚大恭喜！Franck Muller相伴人生最甜新高峰

陳詩媛曝帶有遺傳聽損基因 肚中寶寶性別曝光了

羽球／奧運金牌王齊麟與十元陳詩媛 今天完成婚禮並宣布懷男嬰

相關新聞

台灣進入超高齡社會相關商品受青睞 台銀人壽養老儲蓄險3個月賣20億

台灣進入超高齡社會，養老型的理財商品也跟著受投資人青睞。台灣金控旗下台銀人壽今日舉行新春記者會，台銀人壽董事長張志宏指出...

新台幣午盤貶7.5分　暫收31.645元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.645元，貶7.5分，成交金額6.42億美元

台灣房市進入「冷靜之始」 布局二線城市穩健資產成首選

勤業眾信發布《2026 年商用不動產展望》報告，直指台灣房市進入「冷靜之始」的寒冬階段。然而，當台股新年開紅盤並屢創新高...

元大金控2026年儲備幹部召募 挑戰年薪300萬元

元大金控（2885）啟動2026年儲備幹部（MA）召募計畫，今年預計延攬30至50位菁英MA，橫跨「策略發展」、「投行法...

元大金控啟動2026年儲備幹部召募 挑戰年薪300萬元

搶先布局未來金融領導梯隊，元大金控（2885）正式啟動2026年儲備幹部（MA）召募計畫，今年預計延攬30至50位菁英M...

新台幣開盤貶2分 為31.59元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.59元開盤，貶2分

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。