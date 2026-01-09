土地銀行深耕體壇半世紀 連續17屆獲頒運動推手獎三大獎

為鼓勵企業深耕運動產業，運動部9日舉辦「第17屆運動推手獎表揚典禮」，土地銀行連續17屆獲頒贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及推展類「金質獎」等三大獎項，並由行政院院長卓榮泰頒獎予土地銀行董事長何英明。

土地銀行依循國家體育政策成立羽球隊迄今已近半世紀，而土銀女子網球隊史亦長達28年，不僅每年編列專案經費推動球隊運作，土地銀行另在新店青潭撥地自建羽球館及網球場，並與13所體育重點學校簽署建教合作及提供訓練費用，建立從國高中、大學到土銀球隊的完整訓練機制，如今土銀球員不僅是賽事常勝軍，更是國家代表隊核心戰力，土銀也因此被譽為臺灣羽、網球國手搖籃，深獲各界高度肯定。

除了栽培國手，土地銀行更致力成為運動員最堅實的後盾，每年編列數千萬元預算在球員營養費、運動科學專業訓練與出國參賽用途，且設置完善職涯制度，提供球員退役輔導訓練，保障接軌銀行員業務與兼顧生涯發展。

在完整訓練機制與完善職涯制度下，土地銀行培育出眾多新世代好手，以「2024巴黎奧運」為例，土地銀行王齊麟搭檔李洋組成我國黃金男雙「麟洋配」成功衛冕羽球男雙金牌，不僅締造台灣NO.1紀錄，更是奧運史上首次出現羽球男雙二連霸；而土銀女子網球隊員曹家宜則搭檔台灣網球名將謝淑薇拿下奧運網球女雙第5名，追平臺灣史上最佳紀錄。

土地銀行球隊除「麟洋配」王齊麟連霸「2020東京奧運」及「2024巴黎奧運」羽球男雙金牌外，羽球隊及女子網球隊去年亦已在國內及國際賽事奪下70金、57銀及77銅的豐碩戰果好成績。

土銀現役球員在國際賽同樣發光發熱，包括「麟榤配」王齊麟/邱相榤，男單「左手重砲」林俊易、「閃電俠」蘇力揚、「澎湖小將」王柏崴、「臺大學霸」丁彥宸，女單年輕小將王郁曦、林湘璇及廖芮萁，男雙「李氏兄弟」李芳任/李芳至、張課琦/柏禮維、陳子睿/林煜傑、陳政寬/林秉緯，女雙楊景惇/張淨惠及林芝昀/許尹鏸，混雙柏禮維/張淨惠、盧震/李芷蓁、陳政寬/許尹鏸、邱相榤/林芝昀及張課琦/林彥妤皆為羽壇常勝軍，「網球小鋼炮」梁恩碩、「網壇未來之星」曹家宜、「世大運網球女雙銀牌」林芳安及「年輕小將」林郁晨更囊括女網多項國際賽事冠軍。

土銀球員不僅打得一手好球，同時也是公益形象大使。土地銀行董事長何英明自上任以來將「善盡企業社會責任」訂為球隊主要目標，透過土銀球隊每年舉辦公益活動，藉此邀請弱勢團體學子參加及推展羽球運動，例如2025年7月在台南市後甲國中的「青少年羽球夏令營」體育公益活動，11月及12月分別於桃園市高飛羽球訓練中心旗艦館及南崁高中舉辦2場「羽球我來了」羽球公益教學活動，充分彰顯社會公益形象。