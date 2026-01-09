南山產物公告決議委任孫蔚雯擔任總經理
南山產物今日公告董事會決議通過委任孫蔚雯擔任總經理，將依相關法令規定辦理，並報請主管機關審議核准。
孫蔚雯原為新安東京海上產物保險股份有限公司資深副總經理，具備完整之產險實務與管理經驗，曾任職新安東京海上產險公司，歷任理賠、商品、電子商務與營運規劃等核心職務。南山產物指出，未來孫蔚雯將以其專業與經驗，持續帶領公司業務與營運精進發展。
南山產物表示，副總經理謝文祥於擔任代理總經理期間，即兼管並督導業務人員通路部及金融暨法人機構通路部，後續也將持續督導上述二大通路業務。
