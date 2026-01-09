南山人壽與信義房屋共同關懷原鄉創生與永續健康

南山人壽董事長尹崇堯今日宣布，已執行三年的「原鄉關懷列車」計畫將再升級，攜手理念相近的信義房屋，從原鄉健康促進擴大到部落創生。雙方簽署合作備忘錄，由南山支持伯拉罕共生照顧勞動合作社的「北勢群部落共生計畫」，將協助台中市和平區到苗栗縣泰安鄉14個北勢群泰雅族部落，優化日照及運動中心。

同時吸引部落青年返鄉接受照護員培訓，建立部落在地長照共生服務模式，讓部落耆老可在地安養且維持健康；促進部落合作，連結資源發展特色觀光，提升部落經濟收入，也讓原鄉文化能繼續傳承，亦落實南山人壽對永續健康的承諾。

內政部統計，2024年國人平均壽命80.77歲，男性平均壽命則是77.42歲、女性84.3歲。但同時間全國原住民平均壽命73.23歲，比全體國人少了7.5歲，主要就是醫療資源不足、就醫不便利，因此南山人壽原鄉醫療關懷列車希望透過企業的力量，儘可能消弭原鄉的健康不平等問題。

南山人壽從2013年展開「南山慈善基金醫療關懷計畫」，透過全台合作的醫療院所，幫助經濟有困難的民眾能安心就醫，至今已協助超過4.7萬位經濟弱勢民眾；2023年將醫療關懷延伸到原鄉，啟動「原鄉關懷列車」，三年下來，共前進15個原鄉、30個部落，動員逾600人次的義工，以改善部落醫療設備、強化民眾健康意識、串聯健康資源到原鄉等三項行動，服務逾6萬人次的原鄉民眾。

南山人壽透過支持2024年信義房屋「社區一家」楷模獎的伯拉罕部落共生計畫，作為南山人壽原鄉關懷列車的再升級，主要是看見部落因為人力不足、交通不便，讓當地失能者無法獲得適當的照護，同時台灣部落珍貴的文化，也因年輕人離鄉、長者逐漸凋零，而有失傳的危機。

希望透過伯拉罕的北勢群部落共生計畫，針對部落青年回鄉，提供照護員照顧技能與文化導覽課程，作為人才培育計畫，能為部落培育更充足的長照人員，讓長者能在地照護，恢復健康；其次是將發起北勢群生態與泰雅文化參訪行程，讓更多人能看見泰雅族秘境之美，也提供回鄉青年更穩定的經濟收入，也讓部落文化得以傳承。