深耕體育十年有成 全球人壽第十一度獲頒運動推手獎

超過十載的默默付出，全球人壽投入臺灣體育展現豐碩成果，運動部於去年底公布2025年度運動推手獎得獎名單，全球人壽榮獲贊助類金質獎的殊榮，9日舉辦頒獎典禮，這不僅是全球人壽連續第 11 年獲得肯定，更是第 8 度蟬聯金質獎。在國家全面推動體育、運動部成立的元年再次獲獎，別具意義。全球人壽秉持「因為愛 責任在」的品牌理念，將「愛」與「責任」化為推動臺灣體育發展的力量，未來也將持續投入體育公益活動，以實際行動支持選手、培育新秀、力促全民運動，鼓勵全民動起來。

全球人壽贊助體育的身影，深入臺灣的各個角落，在棒球方面，自2009年起積極投入臺灣棒球推廣，長期贊助文化大學棒球隊、「重光盃全國少棒錦標賽」等基層賽事。2024年起支持「台鋼雄鷹棒球隊」，將對棒球的支持擴展至職業棒球層級，並於2024年支持「WBSC世界12強棒球錦標賽」，見證臺灣勇奪世界冠軍的歷史時刻，為國球歷史寫下嶄新篇章。

在籃球方面，全球人壽自2023年起推動「我的籃球夢 圓夢計畫」，支持偏鄉基層籃球發展，2025年第三屆活動於花蓮展開，攜手七所學校及花蓮家扶中心，共百名學童參與，提供專業訓練與裝備，讓更多偏鄉學子能夠擁抱籃球夢。此外，全球人壽連續多年贊助「能仁家商籃球隊」及「全國小學籃球錦標賽」，並設立獎學金鼓勵表現優異學童，深化運動教育與人才培育。

全球人壽長期支持臺灣體育發展，自2018年開始舉辦大型體育活動，從瑜珈到ZUMBA，號召大眾參與健康生活。近一年對於體育活動的總投入金額超過1,500萬元，展現企業長期促進國民健康、厚植社會力的承諾。全球人壽深信運動不只是競技，更是全民健康與幸福感的根基，未來將持續貫徹「因為愛 責任在」的品牌理念，整合企業資源支持推廣體育活動發展，期望為臺灣打造更健康的社會，讓運動的力量深植全民心中。