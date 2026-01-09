迎娶三商壽將協商員工安置計畫 玉山金總座率隊南下會晤工會

三商美邦人壽（2867）企業工會於7日在高雄舉行第二屆第一次會員代表大會，選舉第二屆理監事人選、推選理事長、團體協約及就未來併入玉山金（2884）的員工安置計畫代表等討論。當天玉山金總經理陳茂欽也親自率隊南下與工會代表初次會晤，雙方訂於14日召開首次框架會議準備，日後即展開員工安置計畫協商，以全員留用為原則。

會中選舉出第二屆11席理事及3席監事，並推選曾俊能連任理事長。三商壽企業工會邁入第五年，適逢玉山金與三商壽換股併購案進行，未來將與玉山金展開「員工安置計畫協商」。

晚宴由玉山金控宴請工會所有代表並與工會會面，陳茂欽帶領資深副總經理林榮華、及行銷長、人資長、法遵長等主管與會。三商壽方面則由副董事長許瀞心帶領主管南下出席。三商壽工會表示，氣氛融洽，期待日後的員工安置計畫協商能保障員工工作權益。此外，包括高雄市勞工局、上級工會全金聯等也都與會指導。