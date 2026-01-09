2026年全國羽球排名賽 土銀霸氣摘二金二銀四銅

土地銀行羽球隊在「2026年第一次全國羽球排名賽」，由陳政寬/林秉緯、廖倬甫、蔡渃琳/王眱禎、張課琦/柏禮維在本次甲組賽事依序拿下男雙金牌、男單銀牌、女雙銀牌、男雙銅牌，另預備隊員在乙組賽事亦拿下一金三銅，一舉囊括二金二銀四銅戰果。

土銀陳政寬/林秉緯目前世界排名第50名，在本次排名賽金牌戰對決世界第41名的亞柏強敵，雙方激戰50分鐘才分出勝負，土銀陳政寬/林秉緯最終以21：15、18：21及21：14力克對手，奪下兩人合拍後的第一面金牌，也為土銀締造連四屆全國排名賽男雙項目金牌紀錄。土銀張課琦/柏禮維在男雙項目四強戰雖不敵同隊好手陳政寬/林秉緯，但在銅牌戰順利扳回一城，以銅牌作收。

另外，世界排名第59名的土銀單打好手廖倬甫在本次排名賽四強戰中決勝局加分後，以2比1擊敗世界排名97名亞柏年輕小將，金牌戰對決世界排名第26名的中租對手，首局一度追平卻以18：21讓出，第二局又以16：21落敗，最終拿下銀牌。土銀女雙王眱禎/蔡渃琳在本次排名賽先後擊退各路好手與大會第一種子，可惜在金牌戰以14：21、18：21不敵對手，同樣收下銀牌。

而土銀羽球隊年輕小將表現亦不遑多讓，在本次排名賽乙組賽事中，土銀預備隊員蔡沛君/黃惠欣拿下女雙項目金牌，李銘川、林芸安、陳佾璿/朱俊諺等，分別在男單、女單及男雙項目拿下銅牌。經本次征戰，土銀蔡沛君/黃惠欣、李銘川、林芸安、陳佾璿/朱俊諺四組選手皆獲得晉升甲組球員的殊榮。

為協助土銀球員在最佳狀態爭取國際賽成績，土地銀行不僅每年斥資數千萬元預算在場館、設備及球員出國比賽差旅費，更在去年底經董事會通過，在現有球館旁邊興建符合現代化及設備新穎的練習館及球員宿舍，讓球員能在更舒適的環境下練球及休息。更進一步建立完善職涯制度，充分保障球員退役後順利接軌銀行業務。