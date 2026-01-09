台灣房市進入「冷靜之始」 布局二線城市穩健資產成首選

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
富宇富森林建案外觀模擬圖。業者／提供
富宇富森林建案外觀模擬圖。業者／提供

勤業眾信發布《2026 年商用不動產展望》報告，直指台灣房市進入「冷靜之始」的寒冬階段。然而，當台股新年開紅盤並屢創新高之際，不少資金悄悄轉向穩健資產，顯示能人選擇優質房產布局未來，退出追高族群的策略考量，首選交通便利、生活機能佳的二線城市。

勤業眾信聯合會計師事務所日前發布《2026 年商用不動產展望》報告指出，國際市場已出現回穩訊號，亞太地區房地產更被視為資本配置的戰略重心。亞太地區受訪者中有超過 75% 計畫提高不動產投資，顯示該區域在全球資本配置中仍具韌性。

相對之下，台灣房市自2019年起在科技業擴張、自住買盤成長及土地供給有限的帶動下，房價屢創新高。然而，自2024年底起，市場轉冷訊號快速增強，顯示房市正式進入「冷靜之始」的寒冬階段。此波修正中，住宅市場首當其衝，商用不動產的降溫幅度亦十分顯著。

當台中市蛋黃區房價已高，排擠小資及首購族。受惠台中外溢買氣，生活機能成熟的南投草屯，挾國道首站的地理優勢，成為購屋族的標的首選。

南投草屯鎮（草鞋墩）是南投縣人口最多、交通四通八達，位於南投西北方，鄰近台中彰化，主要公路台14線、台3線、台76線、中投公路、國道三號以及國道六號皆通過草屯鎮，居於中部交通樞紐的重鎮，是進入南投的門戶。

草屯傳統以透天厝為主，但近年來新大樓因總價較低、電梯、公設、管理與代收服務等便利性，受到青年族群青睞，跳脫原本習慣居住透天的習慣。富宇建設近來布局草屯商圈，推出「富宇富森林」基地位於南投縣草屯鎮富春路、近富頂路一段，車行約1分鐘到學區富功國小，距旭光高中約2分鐘。基地面積1,510坪，規劃地上14層、地下3層建築。共有213戶住家，格局2至3房，24坪到34坪。

「富宇富森林」建案大廳示意圖。業者／提供
「富宇富森林」建案大廳示意圖。業者／提供

