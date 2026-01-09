元大金控2026年儲備幹部召募 挑戰年薪300萬元

元大金控（2885）啟動2026年儲備幹部（MA）召募計畫，今年預計延攬30至50位菁英MA，橫跨「策略發展」、「投行法金」、「數位金融」、「投資交易」、「產業研究」五大關鍵領域。元大MA計畫以高密度訓練、實戰導向與嚴謹評核機制聞名，表現優異者即可挑戰年薪300萬元，展現元大金控以高標準、高報酬培育頂尖年輕人才的企圖心。

元大金控長期深耕人才培育，MA計畫成果具體可驗。截至2025年，MA主管升任率達42%、職務輪調率高達92%，有效加速人才歷練，實質建立MA晉升管理階層的快速管道，為集團重要的中高階主管來源。

值得關注的是，元大金控今年首屆招募「產業研究組」MA，鎖定理工與醫學等跨領域背景人才，打破金融業長期以商管、財金系所為主的召募框架，只要具備扎實的邏輯思維、數據分析能力與高度學習動能，即可透過量身打造的產業研究培訓機制，將專業轉化為前瞻性的金融決策洞察力，成為元大金控集團關鍵策略的重要推手。

元大金控同步啟動2026年科技菁英（ITMT）召募計畫，並釋出「業務」、「資訊」、「數位金融」等逾千個職缺，全面擴大徵才布局。身為永續金融的領導企業，元大金控誠摯邀請具市場敏銳度、跨域整合能力與挑戰精神的優秀人才加入，在完整培育機制與強大團隊支持下，攜手開創金融產業的新成長曲線。

2026召募網址：https://hr.yuanta.com/ma/