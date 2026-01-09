康和證券集團擴大 ISO 27001:2022驗證範圍 集團資安治理創新猷

康和證券集團於2024年完成康和證券（6016）ISO 27001:2022轉版驗證後，今年進一步將康和期貨核心交易系統正式納入同一驗證架構，母子公司攜手合作，完成證券與期貨的資安驗證，展現集團以高資安視角推動資訊安全與永續經營的具體成果。

康和證券深耕資本市場多年，長期以穩健經營與專業服務立足市場。此次擴大ISO27001:2022驗證範圍，使集團已具備在不同業務型態下，以一致治理標準，強化集團核心系統的整體營運韌性。

康和證券董事長鄭大宇表示，2024年完成證券轉版，是集團在新版國際資安標準下，重新檢視治理架構與風險管理的重要基礎；今年將期貨核心交易系統納入驗證，則是讓資訊安全真正成為支持營運與決策的治理能力，而非僅止於制度要求，進而向客戶與市場傳遞「安全即服務品質」的核心價值。

康和期貨總經理王文浩指出，期貨市場對系統即時性與穩定度要求極高，核心交易系統納入ISO 27001:2022管理範圍後，有助於公司在高節奏營運環境中，持續提升預防、應變與復原能力，確保在各種市場情境下，皆能提供安全、穩定且可信賴的服務。

隨著金融科技、雲端服務與AI應用快速導入金融市場，資安風險已成為影響營運穩定與市場信任的關鍵因素，面對數位金融快速發展與監理要求持續提升，康和證券集團持續深化資安治理體系，除設置資訊安全專責單位、擴充專業人力配置外，並系統化落實內部控制三道防線與權責分工，同時將資訊安全治理層級正式提升至董事會，透過高層督導與資源投入，使資訊安全成為公司治理與永續金融發展的核心基石。

康和證券集團完成證券與期貨的ISO 27001:2022驗證，為集團資訊安全治理創新猷。未來將持續以該國際標準為治理基礎，深化資安文化，打造兼顧創新、效率與風險可控的金融科技發展環境，持續為客戶與市場提供長期穩健且值得信賴的金融服務。