2026短天期美元定存搶市 新一波年利率上看10%

美國聯準會會議紀錄凸顯分歧，加上美國總統川普再次對聯準會的利率政策表示不滿，市場預期今年降息空間還在，美元應會持續震盪，短天期美元存款因彈性高，成為停泊資金好去處。不少銀行推出2026年新一波美元優惠定存方案，但若以優惠利率來觀察，相較於去年底還有高達12%的雙位數利率，今年已公布的方案最高年利率則降至10%。

滙豐銀行延長優惠方案至3月31日止，針對該行「合格卓越理財」客戶，推出外幣換匯定存，單筆承作等值3萬美元以上，可享美元定存7天期年利率10%，最高承作總限額為等值200萬美元。針對首次開立「卓越理財尊尚」及「卓越理財」帳戶之客戶，可享3個月期年利率7%優惠。

台新Richart限時加碼，逆勢調高美元定存利率，即日起至2月1日止，推出美元7天9%優利定存方案，每人每檔限存1筆，只要50美元就可存，單筆最高可存10,000美元。另外，2月2日前以新資金承作美元定存，可享1個月年利率最高6%優惠，同樣50美元即可存。

王道銀行（2897）2026年新推出新戶高利存款優惠，即日起至3月31日止，開立王道銀行存款帳戶之新戶，自成功開戶日起至4月30日止，可享美元一個月期定存年利率8.8%優惠，單筆起存金額為美元1,000元（含）整，單筆最高上限為美元15,000元（含）整，每人限存一筆。

中信銀行則推出換匯轉存活動，即日起至1月16日止，凡以新臺幣兌換美元，換匯轉存2萬美元以上享7天期年利率8％、14天期年利率6％優惠。同時，臨櫃針對持有外幣部位的客戶推出，以外幣兌換美元5,000元以上，同樣享最高年利率8％的優利。

永豐銀行即日起至2月12日推出換匯優利定存專案，美元享7天期年利率8.8%、1個月期最高4.5%優惠，起存金額為100美元。

凱基銀行同樣延長針對OBU客戶推出專屬的二個月天期「美元高利定存」限時優惠專案。即日起至3月31日止，單筆定存30萬美元可享年利率6%、50萬美元享年利率6.25%、100萬美元則可享最高年利率6.5%。

北富銀即日起至1月31日止，推出Fubon+換匯定存活動，單筆申辦1,000美元(含) 以上，可享14天期年利率4.6%、1個月期年利率4.3%優惠。