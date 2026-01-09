聽新聞
外資匯出台積股息 台幣創8個月低點

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

台積電昨天發放近一千三百億元現金股利，外資領息後匯出，帶動新台幣匯價走勢趨貶，新台幣兌美元匯率開盤即走弱，盤中一度貶破卅一點六元關卡，終場收在卅一點五七元、貶值四點九分，創逾八個月新低；外匯市場總成交量擴大到廿四億美元。

新台幣昨以卅一點五三五元開出，小貶一點四分，但短短一小時內，市場出現大量美元買盤，匯銀主管表示，台積電發放現金股利，外資持有台積電至少七成，保守估計領到九百多億元，雖然不可能全部匯出，但也對匯市造成影響。交易員估算，外資領息後匯出金額接近十億美元，導致新台幣貶值。

央行官員表示，昨日外資確實因台積電股利發放出現較多匯出，加上壽險業基於資金配置考量有部分買匯動作，是造成新台幣走貶的主要原因之一；央行會依市場狀況進行調節，維持匯市秩序。

