玉山銀攜中醫大附醫 拚永續

面對淨零政策推動與能源成本上升，節能轉型已成為醫療院所邁向永續經營的必修課題。玉山銀行攜手中國醫藥大學附設醫院（中醫大附醫）率先啟動跨域合作，透過玉山永續轉型平台，整合風機領導廠商弘祿股份有限公司與第三方公證單位金屬工業研究發展中心等產官資源，將院區部分場域打造為「深度節能示範場域」。

除了驗證創新節能模式的可行性，更搭建從能源診斷、設備優化、成效量測到永續金融支持的一站式服務鏈，共築「風機節能生態系」標竿案例，推動醫療產業跨域節能轉型。

根據世界衛生組織（WHO）統計，醫療體系溫室氣體排放總量約占全球5.2%，其中用電密集的醫療機構具高度節能潛力，是實踐高效節能與低碳創新的首要關鍵場域。中醫大附醫積極響應國家淨零政策，以打造「智慧、低碳、韌性」的永續醫療系統為發展主軸，本次於院內試點導入高效風機，實測平均節電率高達60.9%，有效提升院區能效並降低範疇二的碳排放。同時，玉山透過連結節能成果與金融優惠，為全院能源管理建立可量化且規模化的治理模型，未來將持續「以示範帶動院區、院區帶動產業」，強化營運韌性與長期資本效益。

玉山銀行從醫療院所起步，成功將跨業示範經驗延伸至百貨、飯店等高能耗場域，洞察企業在節能減碳普遍面臨技術門檻高、資本回收期長、成效驗證難等挑戰。玉山從單純資金提供者轉型為「一站式永續服務」的整合規劃師，透過永續轉型平台精準結合技術資源與政府補助，並設計「永續績效與金融條件連結」的回饋機制，建構「技術 × 資金 × 治理」循環加乘的綠色方程式，協助企業優化資產管理且分散轉型風險。

未來，玉山將持續深化金融與非金融生態圈的緊密合作，運用ESG治理與永續金融策略，攜手更多夥伴推動節能減碳、實現永續共榮，為台灣永續醫療與產業轉型樹立示範典範。