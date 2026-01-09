星展經濟學家預估樂觀情境 台灣2026年 GDP 成長上看7%

2026年台灣人均GDP將緊追星、港， 在亞洲排名第三名。星展集團資深經濟學家馬鐵英昨（8）日表示，星展集團預估今年台灣的人均GDP可達4.2萬美元。對於2026年台灣GDP成長率則上調至4.8%，若出現樂觀情境有望維持在6%至7%的強勁水準，而若呈悲觀情境，GDP成長率可能放緩至2%至3%。預期2026年台灣經濟將持續呈現K型結構。

馬鐵英表示，對於市場關心AI是否出現泡沫化？從循環周期角度來看，AI處於一個「頂部」，但沒有訊號會出現大幅修正，目前美國「高科技業有過熱」的現象，台灣科技業基本面仍強，沒有庫存過剩現象。待2027年資金收緊時，風險才會上升。

至於中央銀行是否對房市放鬆管制措施？馬鐵英表示，今年整體房市仍處於谷底階段，不會有顯著復甦，但預料央行信用管制措施不會很快退場。

星展銀估2026年台灣人均GDP估達4.2萬美元，再次同時超越日本與韓國，在亞洲排名第三，僅次於新加坡和香港。這意味著今年台灣仍將是亞洲四小龍中成長最快的經濟體，領先香港、新加坡與韓國，人均GDP與日韓之間的差距亦將持續擴大。

星展銀估在樂觀情境下，若人工智慧驅動的技術周期發展為持續性的超級周期，美國半導體關稅持續獲得豁免，對等關稅顯著下降，則台灣2026年GDP成長率有望維持6%至7%強勁水準。

而在悲觀情境下，若人工智慧的成長循環動能減弱，半導體關稅與對等關稅維持高檔，台灣GDP成長率可能放緩至2%至3%。

台灣企業近年大幅降低對中國大陸的直接投資，轉而加碼美國與中南美洲。為規避美國關稅風險，預期2026年台灣企業將進一步擴大對美投資。