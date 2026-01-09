三外商投信准設區域中心

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導

金管會昨（8）日宣布，聯博、富達與瀚亞等三家外商投信，已獲認可在台設立區域中心，在台發行境外基金可適用申報生效制，其中聯博、富達更享國人投資比重最高可達九成。另有一家申請中，顯示外資投信來台布局動能持續升溫。

配合區域中心業務擴張，金管會同步鬆綁投信人員兼任限制。證期局副局長黃厚銘指出，過去人員須專任，已不符跨國資產管理實務需求，因此做調整。

以IT職能為例，目前投信IT人員限專任。外商投信設立區域中心後，可由台灣統籌日、韓等亞洲市場IT支援，該人員就可兼任同集團海外業務。

目前包括聯博、安聯、景順、摩根、貝萊德、富達、瀚亞等七家外資投信，已在台設置區域中心。其中聯博、富達、瀚亞已獲認可，另有一家申請中，仍有三家具潛在申請資格。

黃厚銘表示，申請認可的業者，須提出短、中、長期規劃，涵蓋人員配置、業務類型與服務區域。

依規定，申請投資研究、產品設計、風控與交易等四項核心職能者，可同享基金申報生效與國人持有九成兩大優惠。若僅申請內稽內控、法遵、IT或客服等一般職能，則僅適用申報生效。

目前獲認可的三家投信，合計員工數達348人，即日起，均可依法兼任區域中心職務。

金管會認為，外商投信設立區域中心，不僅整合亞洲資源，也可隨業務擴大增加在台聘僱。此舉被視為推動台灣成為亞太資產管理中心的重要一步。

投信 資產 外資

