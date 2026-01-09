快訊

「台北9.2度」首波寒流達標 北台灣罕見比金馬冷 吳德榮曝關鍵原因

外資領台積股息匯出 台幣一度貶值近1角

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
台積電昨日發放股息，外資領息後匯出，新台幣昨日盤中一度貶值近1角，尾盤央行進場調節，貶幅收斂，終場收31.57元。聯合報系資料照
台積電昨日發放股息，外資領息後匯出，新台幣昨日盤中一度貶值近1角，尾盤央行進場調節，貶幅收斂，終場收31.57元。聯合報系資料照

台積電（2330）昨（8）日發放現金股利，外資領息後匯出，匯銀人士估流出10億美元，新台幣匯率昨日盤中一度貶值近1角，失守31.6元，不過尾盤中央銀行進場調節，貶幅收斂，終場以31.57元作收，單日貶4.9分，貶幅0.16%，總成交量為24.27億美元。

新台幣昨日以31.535元開出，開盤即貶值1.4分，隨後因外資美元匯出需求湧現，匯價快速走貶。匯銀人士指出，主要受到台積電現金股利發放影響，外資領息後匯出金額達10億美元；同時，壽險業與ETF也進場買匯，金額約在2億至3億美元之間，進一步推升美元需求。

在國際匯市方面，美元指數昨日震盪走升。根據央行統計，美元指數單日上漲0.09%；主要亞幣中，韓元貶值0.29%最重，星元貶值0.17%、新台幣貶值0.16%，人民幣小幅升值0.12%，日圓微升0.01%。

匯銀人士分析，美國周三公布兩項重要經濟數據，對市場情緒產生明顯影響。首先公布的ADP民間就業數據顯示，就業成長低於市場預期，製造業就業更出現萎縮，使市場對聯準會持續降息預期升溫，美元一度承壓走弱。然而隨後公布的ISM非製造業指數表現優於預期，市場解讀美國整體經濟尚未陷入衰退，帶動美元在尾盤回穩反彈。

新台幣匯率本周連續四個交易日貶破31.5元關卡，短期走勢仍將視資金流向為主。匯銀人士指出，壽險業因應會計新制帶來的美元買盤需求仍待市場逐步消化，加上外資領取台積電近千億元現金股利後匯出壓力恐將持續，預料仍將對新台幣匯價形成一定影響。

新台幣 台積電 市場

延伸閱讀

台積電斥資62.27億元 亞利桑那州鳳凰城買地建廠

台積電美國子公司TSMC Arizona 斥資逾56億元取得亞利桑那州新土地

台積電再1內鬼續押 智財法院裁定關鍵理由曝光

追出新內鬼！台積電2奈米洩密案前工程師移審 裁定繼續羈押禁見

相關新聞

AI帶動 國銀新增放款衝高…挑戰史上第三高

AI帶動資金需求，據金管會截至2025年11月底統計，國銀總放款餘額44兆4,788億元，月增2,103億元寫史上同期新...

六金控去年獲利創新高

七家上市金控2025年全年獲利出爐，其中有六家金控皆賺超過200億元，且全年稅後純益同步創歷史新高，其中，元大金去年賺3...

玉山銀保險服務數位化

為提供即時便利的保險服務，玉山銀行以顧客需求為中心，整合「網路投保」、「行動投保」與「高齡錄音智能輔助」三大數位服務，推...

三外商投信准設區域中心

金管會昨（8）日宣布，聯博、富達與瀚亞等三家外商投信，已獲認可在台設立區域中心，在台發行境外基金可適用申報生效制，其中聯...

星展經濟學家預估樂觀情境 台灣2026年 GDP 成長上看7%

2026年台灣人均GDP將緊追星、港， 在亞洲排名第三名。星展集團資深經濟學家馬鐵英昨（8）日表示，星展集團預估今年台灣...

玉山銀攜中醫大附醫 拚永續

面對淨零政策推動與能源成本上升，節能轉型已成為醫療院所邁向永續經營的必修課題。玉山銀行攜手中國醫藥大學附設醫院（中醫大附...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。