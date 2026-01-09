外資領台積股息匯出 台幣一度貶值近1角

台積電（2330）昨（8）日發放現金股利，外資領息後匯出，匯銀人士估流出10億美元，新台幣匯率昨日盤中一度貶值近1角，失守31.6元，不過尾盤中央銀行進場調節，貶幅收斂，終場以31.57元作收，單日貶4.9分，貶幅0.16%，總成交量為24.27億美元。

新台幣昨日以31.535元開出，開盤即貶值1.4分，隨後因外資美元匯出需求湧現，匯價快速走貶。匯銀人士指出，主要受到台積電現金股利發放影響，外資領息後匯出金額達10億美元；同時，壽險業與ETF也進場買匯，金額約在2億至3億美元之間，進一步推升美元需求。

在國際匯市方面，美元指數昨日震盪走升。根據央行統計，美元指數單日上漲0.09%；主要亞幣中，韓元貶值0.29%最重，星元貶值0.17%、新台幣貶值0.16%，人民幣小幅升值0.12%，日圓微升0.01%。

匯銀人士分析，美國周三公布兩項重要經濟數據，對市場情緒產生明顯影響。首先公布的ADP民間就業數據顯示，就業成長低於市場預期，製造業就業更出現萎縮，使市場對聯準會持續降息預期升溫，美元一度承壓走弱。然而隨後公布的ISM非製造業指數表現優於預期，市場解讀美國整體經濟尚未陷入衰退，帶動美元在尾盤回穩反彈。

新台幣匯率本周連續四個交易日貶破31.5元關卡，短期走勢仍將視資金流向為主。匯銀人士指出，壽險業因應會計新制帶來的美元買盤需求仍待市場逐步消化，加上外資領取台積電近千億元現金股利後匯出壓力恐將持續，預料仍將對新台幣匯價形成一定影響。