國銀2025年前11月盈餘5,507億元

本國銀行2025年前11月累計稅前盈餘創歷年同期新高。金管會昨（8）日公布國銀含國內總分行、OBU（國際金融業務分行）、海外分行和大陸地區分行等全行稅前盈餘，達5,507.7億元，較2024年同期成長11.2％，其中又以OBU年增71.7％成長最大。

金管會銀行局副局長張嘉魁分析，國銀去年前11月稅前盈餘增加主要來自於利息淨收益與手續費淨收益，分別增加736.7億和301.7億元，年成長13％和12％，不過投資及其他淨收益因受到匯率和利率變動影響而減少262.1億元，年減9.9％。

張嘉魁說明，若依各類分行別來看，2025年前11月國內總分行稅前盈餘共3,986.4億元，年增200.7億元或5.3％，主因是利息和手續費淨收益增加。

OBU稅前盈餘達859.1億元，為歷年同期第三高，年增358.7億元或71.7％，主因三大獲利來源均增加，且費用減少，其中以投資及其他淨收益項目的貢獻最大。