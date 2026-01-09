六金控去年獲利創新高

七家上市金控2025年全年獲利出爐，其中有六家金控皆賺超過200億元，且全年稅後純益同步創歷史新高，其中，元大金（2885）去年賺365.2億元，以每股稅後純益（EPS）2.74元，暫居第一；兆豐金、玉山金EPS分別為2.37元、2.12元。

截至昨（8）日為止，已公布2025年自結獲利的七家金控當中，包括元大金、兆豐金、玉山金、永豐金、華南金、第一金，去年全年稅後純益均改寫歷史新高；從全年獲利年增率表現來看，以玉山金年增31.5%最高，永豐金年增19.2%居次，華南金年增14%位居第三。

七家金控最新獲利

元大金昨日股價、市值雙創歷史新高，去年也是元大金大豐收的一年。元大金去年12月單月稅後純益31.8億元，全年稅後純益365.2億元，創歷史新高，EPS 2.74元。其中元大金旗下子公司證券、銀行、投信、期貨全年獲利皆同步創下歷史新高。

元大證券受惠於台股12月日均量達6,181億元，帶動證券經紀手收，12月稅後純益27.5億元，月減5.4%，年增82%，累計全年稅後純益244.2億元，年增15.4%；元大銀行全年稅後純益登上百億元大關，全年獲利106.6億元，年增6.5%。

永豐金去年12月稅後純益15.6億元，月減21.4%，不過，累計全年稅後純益265億元，年增19.2%，連三年創歷年新高，EPS 1.97元，主要受惠於永豐銀行、永豐金證券獲利皆穩健成長創新高，且於2025年10月起認列京城銀行獲利。

華南金去年全年稅後純益264.2億元，年增14%，每股稅後純益1.9元；第一金全年稅後純益269.3億元，年增6%，每股稅後純益1.87元，兩家公股金控獲利均寫史上新高。其中，華南金睽違14年後，每股稅後純益首度超越第一金，主因減少盈餘轉增資，控制股本成長，加上子公司獲利成長所致。

第一金已連五年獲利、每股稅後純益「年年刷新高」，但去年12月則因子銀行增提呆帳、子壽險須將年度三成獲利轉增列外價金等兩大利空，使單月稅後純益月減33%降至14.1億元，累計全年稅後純益269.3億元。

至於國票金，去年全年稅後純益22.9億元，年增5.7%，EPS 0.63元。