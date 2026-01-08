國銀2025年前11月稅前盈餘創新高 全行賺5,507.7億元

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

國銀行2025年前11月累計稅前盈餘創歷年同期新高！金管會8日公布國銀含國內總分行、OBU（國際金融業務分行）、海外分行和大陸地區分行等全行稅前盈餘，共5,507.7億元，較2024年同期成長556.2億元，年增率11.2％，其中又以OBU年成長71.7％成長最多，全行主要獲利來源是利息和手續費淨收益。

金管會銀行局副局長張嘉魁分析，國銀去年前11月累計稅前盈餘增加主因在於利息淨收益與手續費淨收益成長較多，分別增加736.7億和301.7億元，年成長13％和12％，不過投資及其他淨收益因受到匯率和利率變動影響而減少262.1億元，年減9.9％，抵銷國銀獲利的部分增幅。

張嘉魁說明，若依各類分行別來看，2025年前11月國內總分行的稅前盈餘共3,986.4億元，年增200.7億元或5.3％，主因是利息和手續費淨收益增加；OBU稅前盈餘達859.1億元，為歷年同期第三高，僅次於2020年同期935.2億元和2019年同期913.4億元，年增358.7億元或71.7％，主要因三大獲利來源均增加，且費用減少，其中以投資及其他淨收益項目的貢獻最大。

海外分行去年前11月稅前盈餘632.2億元，創歷史同期新高，年增15.9億元或2.6％，主要來自手續費淨收益及投資與其他淨收益增加；大陸分行獲利28.1億元，年減19億元或40.4％，主要因利息淨收益減少及呆帳費用增加。

進一步分析2025年11月單月部分，除大陸分行外，其餘皆創歷年同期新高。張嘉魁表示，11月國銀全行單月稅前盈餘為434.9億元，較上月減少74.3億元，主要受到資本市場行情影響，以及手續費、投資及其他淨收益減少所致。

其中，國內總分行11月獲利291.3億元，與上月相比減少約68.5億元，月減19％，變動原因與全行相同；OBU獲利83.6億元，月減4.5億元或5.1％，主要因呆帳費用增加及利息淨收益減少；海外分行獲利56.8億元，月增1.8億元或3.2％，主要因呆帳費用減少；大陸分行獲利3.3億元，月減3.4億元或50.8％，主要因呆帳費用增加。

國銀

年底借錢潮來了！國銀全年新增放款要奔2.4兆 拚史上第三強

據金管會截至2025年11月底統計，國銀總放款餘額44兆4,788億元，月增2,103億元寫史上同期新高，推升前11月新...

500億活水來了！勞動基金徵選委外代操 五投信出爐

勞動基金運用局完成2025年度新制勞工退休基金及國民年金保險基金國內投資「絕對報酬型」委託經營案評選作業，相關名單8日出...

房市持續谷底 星展馬鐵英：修正有限、央行信用管制措施不會太快鬆手

房市買氣進入寒冬，市場關注中央銀行是否對房市放鬆管制措施；星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，今年整體房市仍處於谷底階段，不...

聯準會主席新任人選將揭曉 法人解析「美非投等債」有看頭

美國聯準會主席新任人選即將揭曉，市場預料不論誰接任新任主席，對於貨幣政策的態度將偏向鴿派，可以預見今年降息仍有增加空間。

楊金龍笑談這季節出生者頭腦靈活 又語露央行吸才面臨挑戰

中央銀行今天舉行「115年第1季慶生聯誼暨退休歡送會」，央行總裁楊金龍對即將退休同事表達感謝，肯定他們長達40年對央行的...

三大原因 國銀中小企業放款11月創十年來單月次低水準

金管會銀行局今日公布，本國銀行的中小企業放款截至11月底餘額為10兆8222億元，較上月底增加20億元。1至11月中小企...

