國銀2025年前11月稅前盈餘創新高 全行賺5,507.7億元

本國銀行2025年前11月累計稅前盈餘創歷年同期新高！金管會8日公布國銀含國內總分行、OBU（國際金融業務分行）、海外分行和大陸地區分行等全行稅前盈餘，共5,507.7億元，較2024年同期成長556.2億元，年增率11.2％，其中又以OBU年成長71.7％成長最多，全行主要獲利來源是利息和手續費淨收益。

金管會銀行局副局長張嘉魁分析，國銀去年前11月累計稅前盈餘增加主因在於利息淨收益與手續費淨收益成長較多，分別增加736.7億和301.7億元，年成長13％和12％，不過投資及其他淨收益因受到匯率和利率變動影響而減少262.1億元，年減9.9％，抵銷國銀獲利的部分增幅。

張嘉魁說明，若依各類分行別來看，2025年前11月國內總分行的稅前盈餘共3,986.4億元，年增200.7億元或5.3％，主因是利息和手續費淨收益增加；OBU稅前盈餘達859.1億元，為歷年同期第三高，僅次於2020年同期935.2億元和2019年同期913.4億元，年增358.7億元或71.7％，主要因三大獲利來源均增加，且費用減少，其中以投資及其他淨收益項目的貢獻最大。

海外分行去年前11月稅前盈餘632.2億元，創歷史同期新高，年增15.9億元或2.6％，主要來自手續費淨收益及投資與其他淨收益增加；大陸分行獲利28.1億元，年減19億元或40.4％，主要因利息淨收益減少及呆帳費用增加。

進一步分析2025年11月單月部分，除大陸分行外，其餘皆創歷年同期新高。張嘉魁表示，11月國銀全行單月稅前盈餘為434.9億元，較上月減少74.3億元，主要受到資本市場行情影響，以及手續費、投資及其他淨收益減少所致。

其中，國內總分行11月獲利291.3億元，與上月相比減少約68.5億元，月減19％，變動原因與全行相同；OBU獲利83.6億元，月減4.5億元或5.1％，主要因呆帳費用增加及利息淨收益減少；海外分行獲利56.8億元，月增1.8億元或3.2％，主要因呆帳費用減少；大陸分行獲利3.3億元，月減3.4億元或50.8％，主要因呆帳費用增加。