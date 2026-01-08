年底借錢潮來了！國銀全年新增放款要奔2.4兆 拚史上第三強

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
截至2025年11月底統計，國銀總放款餘額44兆4,788億元，月增2,103億元寫史上同期新高。路透社
據金管會截至2025年11月底統計，國銀總放款餘額44兆4,788億元，月增2,103億元寫史上同期新高，推升前11月新增放款量攀升2兆2,712億元，若12月延續此氣勢，估全年新增放款量可上探2.4兆餘元，可望躋身歷史第三高，顯示企業與個人資金需求同步升溫。

從放款結構觀察，民營企業與個人貸款各貢獻約半數新增量能，成為年底放款主力，又以周轉金力道最強。

銀行局副局長張嘉魁說，年底資金需求轉熱，有三大主因，一是進入年底消費旺季高峰，帶動營運周轉金貸款需求，二是11月美元升值，海外放款換算成台幣後，放款量自然增加，三是個人年底有周轉、購屋需求。

從結構觀察，「對象別」方面，前11月國銀對民營企業放款增加1兆1,257億元，對個人放款增加1兆2,480億元；反觀公營企業與政府機關，則因資金調度與還款，放款呈現淨減，顯示這波放款動能全由民間催動。

其中，中小企業成為放款的關鍵支撐。前11月中小企業新增放款4,842億元，占民營企業新增量約43%，已達全年金管會目標4,600億元的105%，銀行資金明確流向實體經濟。

「用途別」則以周轉金貸款前11月大增1兆4,278億元居首，占比高達62%，放款擴張動能主要由民營企業、和個人營運或周轉資金需求驅動。

法人指出，2026年上半年雖為消費性電子淡季，但AI出貨仍將支撐企業資金需求，內需回溫也有利個人貸款續航；若美國續降息，企業舉債意願可望升溫。多重因素疊加下，市場仍看好國銀放款動能續航，成為2026年獲利的重要支柱。

金管會8日公布國銀存放款、獲利狀況。回顧2025年因台幣狂升，使上半年新增放款8,788億元，隨台幣回穩、關稅談判明朗，從7月到11月新增放款就達1兆3,924億元，五個月放款量是上半年的近1.6倍，顯示下半年放款起飛。

11月底總存款餘額62兆3,204億元，月增2,656億元是近四年同期新高。張嘉魁說，11月存款增加，是因企業銷貨貨款收入、資金調度與美元升值折算台幣後金額增加所致。

也因11月存款月增0.43%，月增幅略低於放款月增0.48%，使11月底國銀存放比降到71.37%，月增0.03個百分點，連三個月走升。存放比走升，將有助銀行收益。

國銀 台幣

