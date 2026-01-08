證交所114年承銷商頒獎典禮 元大、富邦證包辦IPO三大獎前二名

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
證交所李愛玲總經理 (前排左1)、金管會彭金隆主委(前排左2)、證交所林修銘董事長(前排右2) 及證期局黃仲豪副局長(前排右1)與獲獎中介機構於頒獎典禮合影留念。證交所／提供
證交所李愛玲總經理 (前排左1)、金管會彭金隆主委(前排左2)、證交所林修銘董事長(前排右2) 及證期局黃仲豪副局長(前排右1)與獲獎中介機構於頒獎典禮合影留念。證交所／提供

為增進新上市公司與中介機構及證交所之互動交流，並表揚證券承銷商及簽證會計師、委任律師推動國內外優質企業上市對資本市場之貢獻，證交所於1月8日舉辦「114年度中介機構頒獎典禮暨新上市家族聯誼會」，邀請金融監督管理委員會彭金隆主委及證券期貨局黃仲豪副局長蒞臨指導，並與主辦單位證交所林修銘董事長及李愛玲總經理共同頒獎。

活動除頒發獎牌予獲獎之證券承銷商、會計師事務所及律師事務所以資勉勵外，證交所並感謝中介機構及新上市公司代表熱情參與。證交所未來將持續協助優質企業掛牌、營造更彈性的籌資環境、發展多元商品以及深化國際合作，以最積極的態度推展各項政策。

證交所林修銘董事長開場首先感謝主管機關、證券承銷商及上市公司等全體證券市場參與者鼎力支持。回首去年，全球產業環境面臨供應鏈重組、科技快速演進，以及美國關稅政策方向的顯著變化，使企業經營面臨更多結構性挑戰。在此情勢下，資本市場的角色已不再只是反映景氣循環，更肩負起支持企業強化競爭優勢、提升產業韌性暨推動產業升級的重要任務。

截至114年第3季，全體上市公司營業收入達34兆1,398億元，年增12.61%，稅前淨利年增約7.28%。114年申請上市案件共45件，較前年成長45%；其中，創新板申請案件達15件，成長達1.5倍；新上市公司募資金額達850億元，全年上市公司募資金額合計亦高達1,846億元。114年底上市公司市值達94兆元，帶動台灣資本市場排名全球第8名，集中市場日均成交值達4,160億元，充分展現台灣資本市場資金動能充沛，具備持續支持企業成長的堅實基礎。115年初，台股加權平均股價指數一舉突破3萬點，市值近百兆元，排名提升至全球第7名。

證交所配合主管機關推動亞洲資產管理中心的政策方向，致力打造一個能夠支持產業升級、吸引成長資本、鏈結國際市場的資本平台，讓資金與企業形成更有效率的連結。為壯大資本市場並扶植新創，證交所全力打造「台灣創新板」，更鎖定各項前瞻產業，形塑完整的創新生態系，逐步發展成「亞洲的那斯達克」成為創新企業聚集、成長資本匯流的重要平台。證交所將持續與各界攜手合作，為臺灣資本市場注入更多產業動能，吸引更多優質企業加入。

金管會主委彭金隆致詞時，首先感謝證交所與中介機構對資本市場的努力與付出。回顧114年全球經濟環境仍充滿挑戰，臺灣資本市場展現強大韌性與成長動能，115年初台股站上3萬點創下歷史新高，證交所已是國際級市場。為發揮臺灣產業優勢，創建「亞洲創新籌資平台」，以打造「亞洲的那斯達克」為目標，金管會將支持證交所持續推動優質具成長潛力企業上市，讓臺灣優質企業被全世界看到，亦促進臺灣產業未來均衡發展。在產業基礎、資金動能與制度環境等條件逐步到位下，臺灣擁有其獨特優勢，目前正是推動資產管理中心的最佳時機。金管會將持續攜手證交所與市場各界，共同打造更具競爭力的資本市場。

本次獲獎名單如下：

「攜手同行獎-證券承銷商」

第一名 元大證券

第二名 富邦證券、凱基證券

第三名 永豐金證券、福邦證券

「攜手同行獎-會計師事務所」

第一名 資誠

第二名 安侯建業、勤業眾信

第三名 安永

「邁向未來獎-IPO籌資金額」

第一名 元大證券

第二名 富邦證券

第三名 台新證券

「邁向未來獎-IPO市值」

第一名 元大證券

第二名 富邦證券

第三名 台新證券

「推動創新獎-證券承銷商」

福邦證券、元大證券、中國信託證券、永豐金證券、富邦證券、華南永昌證券

「推動創新獎-會計師事務所」

勤業眾信、安侯建業、資誠、國富浩華

「攜手同行獎-律師事務所」

資本市場貢獻獎 國際通商法律事務所

資本市場 證交所

