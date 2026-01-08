快訊

誤闖國道？機車「逆向行駛」與轎車相撞 男騎士當場死亡

共軍今年度首次「聯合戰備警巡」 21共機配合共艦擾台

強烈大陸冷氣團+輻射冷卻…明天低溫下探9度 周六再有另波冷氣團

金管會拚亞資！3外商投信獲認可設區域中心 享政策利多

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。圖／本報資料照片
金管會。圖／本報資料照片

金管會宣布，聯博、富達與瀚亞等三家外商投信，已獲認可在台設立區域中心，在台發行境外基金可適用申報生效制，其中聯博、富達更享國人投資比重最高可達九成。另有一家申請中，顯示外資投信來台布局動能持續升溫。

配合區域中心業務擴張，金管會同步鬆綁投信人員兼任限制。證期局副局長黃厚銘指出，過去人員須專任，已不符跨國資產管理實務需求，因此做調整。

以IT職能為例，目前投信IT人員限專任。外商投信設立區域中心後，可由台灣統籌日、韓等亞洲市場IT支援，該人員就可兼任同集團海外業務。

目前包括聯博、安聯、景順、摩根、貝萊德、富達、瀚亞等七家外資投信，已在台設置區域中心。其中聯博、富達、瀚亞已獲認可，另有一家申請中，仍有三家具潛在申請資格。

黃厚銘表示，申請認可的業者，須提出短、中、長期規劃，涵蓋人員配置、業務類型與服務區域。

依規定，申請投資研究、產品設計、風控與交易等四項核心職能者，可同享基金申報生效與國人持有九成兩大優惠。若僅申請內稽內控、法遵、IT或客服等一般職能，則僅適用申報生效。

目前獲認可的三家投信，合計員工數達348人，即日起，均可依法兼任區域中心職務。

金管會認為，外商投信設立區域中心，不僅整合亞洲資源，也可隨業務擴大增加在台聘僱。此舉被視為推動台灣成為亞太資產管理中心的重要一步。

金管會 外資

延伸閱讀

500億活水來了！勞動基金徵選委外代操 五投信出爐

台股「虛胖」金管會看到了！ 彭金隆祭四招挺優質企業

只靠台積電這張神主牌 台股站上三萬卻虛胖？金管會祭「四招組合拳」

銀行跨行轉帳手續費12年未動 金管會主委鬆口有望調降

相關新聞

500億活水來了！勞動基金徵選委外代操 五投信出爐

勞動基金運用局完成2025年度新制勞工退休基金及國民年金保險基金國內投資「絕對報酬型」委託經營案評選作業，相關名單8日出...

房市持續谷底 星展馬鐵英：修正有限、央行信用管制措施不會太快鬆手

房市買氣進入寒冬，市場關注中央銀行是否對房市放鬆管制措施；星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，今年整體房市仍處於谷底階段，不...

聯準會主席新任人選將揭曉 法人解析「美非投等債」有看頭

美國聯準會主席新任人選即將揭曉，市場預料不論誰接任新任主席，對於貨幣政策的態度將偏向鴿派，可以預見今年降息仍有增加空間。

三大原因 國銀中小企業放款11月創十年來單月次低水準

金管會銀行局今日公布，本國銀行的中小企業放款截至11月底餘額為10兆8222億元，較上月底增加20億元。1至11月中小企...

楊金龍笑談這季節出生者頭腦靈活 又語露央行吸才面臨挑戰

中央銀行今天舉行「115年第1季慶生聯誼暨退休歡送會」，央行總裁楊金龍對即將退休同事表達感謝，肯定他們長達40年對央行的...

街口支付董座梅驊：下半年獲利可望轉正

台灣已有十家電子支付，但均在虧損。街口電支董事長梅驊表示，去年已經出現單月轉正，毛利也轉正，力拚今年第3季開始獲利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。