500億活水來了！勞動基金徵選委外代操 五投信出爐
勞動基金運用局完成2025年度新制勞工退休基金及國民年金保險基金國內投資「絕對報酬型」委託經營案評選作業，相關名單8日出爐，總委託金額達新台幣500億元，由5家投信業者分別為元大投信、安聯投信、施羅德投信、野村投信及摩根投信承接操盤，為國內資本市場挹注長期穩定資金。
勞動基金運用局指出，本次每家受託金額為新制勞退基金90億元、國民年金基金10億元，合計100億元，共選出5家受託機構，分別為元大投信、安聯投信、施羅德投信、野村投信及摩根投信（依筆畫順序）。評選程序已於2026年1月8日完成，後續將辦理簽約及撥款作業。
此次委任類型為絕對報酬型，委託期間為5年，目標報酬率設定為台灣證券交易所近5年年底股票集中市場平均殖利率，加計300個基本點。以2025年計算，年化目標報酬率約6.33%，5年累計目標報酬率至少達三成以上。
勞動基金運用局表示，國內上市櫃公司基本面穩健，並受惠人工智慧（AI）等產業趨勢，在市場波動加劇情況下，透過絕對報酬型投資策略，有助兼顧收益與風險控管，提升基金長期投資效益。
此外，本次遴選亦將受託機構永續投資執行情形納入評分，期望發揮機構投資人影響力，推動企業落實永續發展。勞動基金運用局強調，未來將持續關注國內外經濟與金融市場變化，適時推動後續撥款，穩定挹注市場動能。
