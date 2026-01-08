500億活水來了！勞動基金徵選委外代操 五投信出爐

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
勞動基金運用局。圖／聯合報系資料照片
勞動基金運用局。圖／聯合報系資料照片

勞動基金運用局完成2025年度新制勞工退休基金及國民年金保險基金國內投資「絕對報酬型」委託經營案評選作業，相關名單8日出爐，總委託金額達新台幣500億元，由5家投信業者分別為元大投信、安聯投信、施羅德投信、野村投信及摩根投信承接操盤，為國內資本市場挹注長期穩定資金。

勞動基金運用局指出，本次每家受託金額為新制勞退基金90億元、國民年金基金10億元，合計100億元，共選出5家受託機構，分別為元大投信、安聯投信、施羅德投信、野村投信及摩根投信（依筆畫順序）。評選程序已於2026年1月8日完成，後續將辦理簽約及撥款作業。

此次委任類型為絕對報酬型，委託期間為5年，目標報酬率設定為台灣證券交易所近5年年底股票集中市場平均殖利率，加計300個基本點。以2025年計算，年化目標報酬率約6.33%，5年累計目標報酬率至少達三成以上。

勞動基金運用局表示，國內上市櫃公司基本面穩健，並受惠人工智慧（AI）等產業趨勢，在市場波動加劇情況下，透過絕對報酬型投資策略，有助兼顧收益與風險控管，提升基金長期投資效益。

此外，本次遴選亦將受託機構永續投資執行情形納入評分，期望發揮機構投資人影響力，推動企業落實永續發展。勞動基金運用局強調，未來將持續關注國內外經濟與金融市場變化，適時推動後續撥款，穩定挹注市場動能。

國民年金保險 資本市場

相關新聞

房市持續谷底 星展馬鐵英：修正有限、央行信用管制措施不會太快鬆手

房市買氣進入寒冬，市場關注中央銀行是否對房市放鬆管制措施；星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，今年整體房市仍處於谷底階段，不...

聯準會主席新任人選將揭曉 法人解析「美非投等債」有看頭

美國聯準會主席新任人選即將揭曉，市場預料不論誰接任新任主席，對於貨幣政策的態度將偏向鴿派，可以預見今年降息仍有增加空間。

三大原因 國銀中小企業放款11月創十年來單月次低水準

金管會銀行局今日公布，本國銀行的中小企業放款截至11月底餘額為10兆8222億元，較上月底增加20億元。1至11月中小企...

楊金龍笑談這季節出生者頭腦靈活 又語露央行吸才面臨挑戰

中央銀行今天舉行「115年第1季慶生聯誼暨退休歡送會」，央行總裁楊金龍對即將退休同事表達感謝，肯定他們長達40年對央行的...

街口支付董座梅驊：下半年獲利可望轉正

台灣已有十家電子支付，但均在虧損。街口電支董事長梅驊表示，去年已經出現單月轉正，毛利也轉正，力拚今年第3季開始獲利。

