楊金龍笑談這季節出生者頭腦靈活 又語露央行吸才面臨挑戰
中央銀行今天舉行「115年第1季慶生聯誼暨退休歡送會」，央行總裁楊金龍對即將退休同事表達感謝，肯定他們長達40年對央行的貢獻，將人生最精華的歲月投入公職；而對於第1季生日的同仁，楊金龍則微笑表示，央行彭前總裁是1月生日，而2位副總裁嚴宗大和朱美麗也都是1月生日，同時，央行有四分之一的同仁是在第1季生日，從數據來看，這個季節出生的人頭腦應該特別靈活、聰明。
楊金龍表示，過去中央銀行的薪水是非常好，但近幾年來由於高科技產業發達薪資急起直追，使得現在央行的薪資相較下，沒過去那麼出色。
央行祕書處處長梁建菁代表退休同仁致詞時表示，要向彭前總裁、楊總裁、兩位副總裁及所有主管的栽培表達深切感謝，並感謝團隊同事的支持、指導與包容。能在央行這個如大家庭般的環境工作，是光榮且幸福的事。
