上海商銀增添生力軍 台中北屯分行開幕

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

上海商業儲蓄銀行（5876）為提供台中北屯地區客戶全新的智慧金融服務體驗，新設立北屯分行於1月5日正式營業，1月8日舉行開幕儀式及慶祝茶會，該行總經理郭進一主持開幕剪綵，賓客雲集。

上海商銀目前於國內分行據點有76家分行，並布局亞太，拓展國際金融版圖，於香港、中國大陸無錫、越南同奈及新加坡設立分行，並於柬埔寨、泰國、印尼及越南北寧設立代表人辦事處。北屯分行加入營運後，國內外分行家數提高至80家。上海商銀北屯分行以全新現代化設計，營業大廳簡潔明亮的白色櫃台，搭配上海商銀招牌橘紅色系列設計，打造出現代化銀行專業尊榮的樣貌，高矮櫃台業務分流及增設貴賓洽談空間，不論是舒適的等候區，或是洽辦業務的動線規劃，都能讓客戶耳目一新。

上海商銀北屯分行位於台中市14期重劃區，因應數位時代來臨，北屯分行以全新數位型態分行呈現，建置更多數位服務環境，強化網際網路及行動服務的全方位金融服務，提供高齡客群金融友善服務，並以數位品牌Cloud Bank吸引年輕客群，擴大服務北屯地區客戶。

上海商銀北屯分行是全功能分行，提供存款、外匯、房貸、消費性貸款、企業貸款、境外金融、財富管理、信用卡及24小時ATM、網路銀行、行動銀行等數位金融服務，分行主管陳鴻鈞經理，畢業於淡江大學經研所，在上海商銀服務19年，從基層行員做起，歷任國內及香港分行財富管理RM、企金RM及總行財富管理部，學驗俱豐，擅長財富管理、外匯、存款、授信及國際金融業務，資歷完備。陳鴻鈞將帶領北屯分行的優質團隊，秉持上海商銀「溫心‧輕鬆‧尊重」的服務理念，竭誠為台中地區工商企業及個人客戶提供效率便捷的全方位金融服務，歡迎各界踴躍惠顧往來。

上海商銀 數位金融 財富管理

