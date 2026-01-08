快訊

強烈大陸冷氣團+輻射冷卻…明天低溫下探9度 周六再有另波冷氣團

瑞士跨年惡火釀40死…酒吧經理遭爆拋下客人 急抱收銀機落跑

聯準會主席新任人選將揭曉 法人解析「美非投等債」有看頭

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
美國聯準會（Fed）。路透
美國聯準會（Fed）。路透

美國聯準會主席新任人選即將揭曉，市場預料不論誰接任新任主席，對於貨幣政策的態度將偏向鴿派，可以預見今年降息仍有增加空間。

玉山投信指出，在降息環境下，歷史數據顯示，往往能帶動公債殖利率持續下行，進而使美債殖利率仍有下行空間，創造美國非投資級債的資本利得契機；更重要的是，盤點各類債券資產最新殖利率，仍以美國非投資級債居債市之冠，達6.56%。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民表示，除了降息帶來資本利得空間，隨著聯準會於2023年結束升息循環，帶動債券市場進入牛市，看好美債殖利率回落至合理水準後，後續債券報酬將以收益為主要驅動來源，其中又以美國非投資級債的殖利率最為誘人。

張世民指出，從2016年以來的走勢分析，美國非投等債報酬來源主要為票息，過去10年美國非投等債總報酬82%，其中票息報酬達76%，價格報酬僅有6%，代表即使市場出現波動，較高票息仍能提供防禦效果，降低價格波動對整體回報的影響，透過長期累積，更能享受長期資產增值機會。

再者，企業體質改善，非投資級債違約率大幅下滑，也是吸引資金的有利條件，張世民說明，美國非投等債信評結構不斷改善，目前BB和B級債券合計占美國非投等債市場約9成，CCC債券比重也低於長期平均。JPMorgan 預估2026年美國非投等債企業違約率為2.75%，遠低於長期平均的3.4%，顯見目前企業信用狀況處於良好狀態，足以因應市場風險。

張世民建議，若要參與非投資級債的長線收益，建議聚焦美國非投資級債，不僅相較新興市場非投資級債、全球非投資級債、歐洲非投資級債平均年化報酬表現更佳，年化波動度也是4大非投資級債中最低的券種，宜透過分散產業與發行人曝險方式布局，避免單一事件產生較大風險，目前相對看好房屋建築業以及不受關稅影響的次產業。

主要債券最新殖利率比較。資料來源／Bloomberg、統計至2025/12/24
主要債券最新殖利率比較。資料來源／Bloomberg、統計至2025/12/24

美國聯準會 新興市場

延伸閱讀

美國同意三方會談 格陵蘭外長：最盼望關係正常化

國民黨花蓮縣長人選「這2人」將全民調決定 何啟聖未列入

國民黨中央1月16日協調宜蘭縣長人選 鄭麗文親曝勝選3條件

白宮證實不排除動武 專家解析川普奪格陵蘭3策

相關新聞

500億活水來了！勞動基金徵選委外代操 五投信出爐

勞動基金運用局完成2025年度新制勞工退休基金及國民年金保險基金國內投資「絕對報酬型」委託經營案評選作業，相關名單8日出...

房市持續谷底 星展馬鐵英：修正有限、央行信用管制措施不會太快鬆手

房市買氣進入寒冬，市場關注中央銀行是否對房市放鬆管制措施；星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，今年整體房市仍處於谷底階段，不...

聯準會主席新任人選將揭曉 法人解析「美非投等債」有看頭

美國聯準會主席新任人選即將揭曉，市場預料不論誰接任新任主席，對於貨幣政策的態度將偏向鴿派，可以預見今年降息仍有增加空間。

三大原因 國銀中小企業放款11月創十年來單月次低水準

金管會銀行局今日公布，本國銀行的中小企業放款截至11月底餘額為10兆8222億元，較上月底增加20億元。1至11月中小企...

楊金龍笑談這季節出生者頭腦靈活 又語露央行吸才面臨挑戰

中央銀行今天舉行「115年第1季慶生聯誼暨退休歡送會」，央行總裁楊金龍對即將退休同事表達感謝，肯定他們長達40年對央行的...

街口支付董座梅驊：下半年獲利可望轉正

台灣已有十家電子支付，但均在虧損。街口電支董事長梅驊表示，去年已經出現單月轉正，毛利也轉正，力拚今年第3季開始獲利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。