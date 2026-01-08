快訊

大逆轉！雲林國中小午餐費全免 張麗善：不惜舉債也要顧好囡仔

追出新內鬼！台積電2奈米洩密案前工程師移審 裁定繼續羈押禁見

批學生「腦殘」遭綠追殺？區桂芝反擊：請立委把專業放在問政上

外資領台積電股息後匯出 新台幣收31.57元逾8個月低點

中央社／ 台北8日電

台積電千億股息今天入帳，外資轉手匯出，加重新台幣貶值壓力，今天盤中跌破31.6元，儘管出口商積極進場拋匯，跌幅收斂，終場收在31.57元，貶4.9分，仍創逾8個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額爆出24.27億美元的巨量。

台股站上3萬點大關後，高檔承壓，今天盤中攻上30593.49點創歷史新高，隨後多空交戰，回到平盤附近震盪，終場收在30360.55點，下跌74.92點。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，其中外資小幅賣超6.78億元。

美國最新經濟數據好壞參半，美元指數小幅走揚，加上外資股息入袋後反手匯出，新台幣兌美元今天以31.535元開盤後，匯價迅速走弱，跌破31.6元，最低觸及31.62元，貶值近1角。

外匯交易員直言，由於台積電股息入袋，外資今天匯出量能非常強勁，隨著匯價跌破31.6元，出口商看到久違的甜甜價，大舉進場拋匯，才將貶勢壓回。

2026年揭開序幕，台股衝上3萬點後高檔震盪，但新台幣未擺脫低迷貶勢，收盤價逐步貶向31.6元。外匯交易員分析，台股站上3萬點後，其實外資偏向雙向操作，並非一面倒匯出，只是同時有壽險業會計新制使美元買盤增加，投信因應新的一年展開布局，也加大美元買盤力道，新台幣因而呈現偏貶格局。

外匯交易員認為，台積電股息仍須幾天時間消化，短線新台幣偏弱態勢不變，不排除緩步靠向31.7元，近期除了聚焦外資消化完股息匯出量能後，是否持續布局台股，投資人也關注美國即將公布的非農數據，據以判斷聯準會降息態度。

新台幣 外資 台積電

延伸閱讀

半導體利多一波接一波 半導體ETF受矚目

傳攜台積電攻CPO 大立光：鏡頭研發無所不包

台積電發股息！184萬人一早被錢香醒 入帳最多的是他

台股創高拉回！終場小跌74點、收30,360點 權王台積電收紅

相關新聞

三大原因 國銀中小企業放款11月創十年來單月次低水準

金管會銀行局今日公布，本國銀行的中小企業放款截至11月底餘額為10兆8222億元，較上月底增加20億元。1至11月中小企...

街口支付董座梅驊：下半年獲利可望轉正

台灣已有十家電子支付，但均在虧損。街口電支董事長梅驊表示，去年已經出現單月轉正，毛利也轉正，力拚今年第3季開始獲利。

澳洲柏斯鑄幣局馬年紀念金銀幣 臺銀限量上市

臺灣銀行自1月8日起，於臺灣銀行網站「黃金業務首頁-常用服務-紀念幣套幣訂購」區、營業部及各分行（簡易型分行除外）銷售由...

新台幣午盤貶9.4分 暫收31.615元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.615元，貶9.4分，成交金額9.53億美元

台積電發股息、外資領息匯出 新台幣貶破31.6元

一如市場預期，8日早新台幣匯在開盤後1小時貶破31.6元，主要受到台積電（2330）股息發放，外資領息後匯出。

新台幣開盤貶1.4分 為31.535元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.535元開盤，貶1.4分

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。