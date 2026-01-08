外資領台積電股息後匯出 新台幣收31.57元逾8個月低點

台積電千億股息今天入帳，外資轉手匯出，加重新台幣貶值壓力，今天盤中跌破31.6元，儘管出口商積極進場拋匯，跌幅收斂，終場收在31.57元，貶4.9分，仍創逾8個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額爆出24.27億美元的巨量。

台股站上3萬點大關後，高檔承壓，今天盤中攻上30593.49點創歷史新高，隨後多空交戰，回到平盤附近震盪，終場收在30360.55點，下跌74.92點。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，其中外資小幅賣超6.78億元。

美國最新經濟數據好壞參半，美元指數小幅走揚，加上外資股息入袋後反手匯出，新台幣兌美元今天以31.535元開盤後，匯價迅速走弱，跌破31.6元，最低觸及31.62元，貶值近1角。

外匯交易員直言，由於台積電股息入袋，外資今天匯出量能非常強勁，隨著匯價跌破31.6元，出口商看到久違的甜甜價，大舉進場拋匯，才將貶勢壓回。

2026年揭開序幕，台股衝上3萬點後高檔震盪，但新台幣未擺脫低迷貶勢，收盤價逐步貶向31.6元。外匯交易員分析，台股站上3萬點後，其實外資偏向雙向操作，並非一面倒匯出，只是同時有壽險業會計新制使美元買盤增加，投信因應新的一年展開布局，也加大美元買盤力道，新台幣因而呈現偏貶格局。

外匯交易員認為，台積電股息仍須幾天時間消化，短線新台幣偏弱態勢不變，不排除緩步靠向31.7元，近期除了聚焦外資消化完股息匯出量能後，是否持續布局台股，投資人也關注美國即將公布的非農數據，據以判斷聯準會降息態度。