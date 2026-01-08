快訊

大逆轉！雲林國中小午餐費全免 張麗善：不惜舉債也要顧好囡仔

追出新內鬼！台積電2奈米洩密案前工程師移審 裁定繼續羈押禁見

批學生「腦殘」遭綠追殺？區桂芝反擊：請立委把專業放在問政上

房市持續谷底 星展馬鐵英：修正有限、央行信用管制措施不會太快鬆手

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
星展資深經濟學家馬鐵英認為，台灣房市調整幅度仍不夠，預期央行信用管制措施不會這麼快就退場。聯合報系資料照
星展資深經濟學家馬鐵英認為，台灣房市調整幅度仍不夠，預期央行信用管制措施不會這麼快就退場。聯合報系資料照

房市買氣進入寒冬，市場關注中央銀行是否對房市放鬆管制措施；星展集團資深經濟學家鐵英表示，今年整體房市仍處於谷底階段，不會有顯著復甦，但預料央行信用管制措施不會很快退場。

星展銀行今天舉辦2026年第1季經濟展望記者會，由馬鐵英分享星展集團對2026年第1季經濟前景看法；針對台灣房市部分，她認為，建築業可能持續低迷，住宅市場房價修正幅度有限，房價所得比尚未明顯改善；同時，不動產貸款調整幅度仍然不足，不動產貸款占銀行放款總額比重仍高達36%。

馬鐵英表示，今年房市仍於谷底徘徊，看交易指標，雖然房價指數停止上升，但是下跌不明顯，房價指數年增率仍為0，沒有到負數，這顯示房價調整仍不充分；對比之前房地產市場下行周期，房價指數跌到-5%至-10%，這次房市調整幅度不若以往，因此央行信用管制措施不會很快退場。

馬鐵英表示，台灣人口縮減對房地產基本面不利，但是房地產業仍有機遇。

小戶型住宅需求；雖然台灣人口數下降，但是家庭戶數增加，去年戶數成長速度加快，背後因素包括單身族群增加，核心家庭增加，獨居老人增加等；因此小型住宅需求會持續增加，這領域是有機會的。

房屋升級需求；台灣房屋的平均屋齡35年，屬於偏高狀態，因此住房升級需求大，這也會是機會。

房市 房價

延伸閱讀

星展馬鐵英：AI熱潮降溫但未退場 台灣經濟成長今年居四小龍之冠

亞昕好威 去年12月、去年營收創雙高

蔣萬安拚2032汙水9成接管 改「成效統包」目標年接萬戶

全台最大里將拆成4里！高雄市府揭原因 明年7月1日生效

相關新聞

三大原因 國銀中小企業放款11月創十年來單月次低水準

金管會銀行局今日公布，本國銀行的中小企業放款截至11月底餘額為10兆8222億元，較上月底增加20億元。1至11月中小企...

街口支付董座梅驊：下半年獲利可望轉正

台灣已有十家電子支付，但均在虧損。街口電支董事長梅驊表示，去年已經出現單月轉正，毛利也轉正，力拚今年第3季開始獲利。

澳洲柏斯鑄幣局馬年紀念金銀幣 臺銀限量上市

臺灣銀行自1月8日起，於臺灣銀行網站「黃金業務首頁-常用服務-紀念幣套幣訂購」區、營業部及各分行（簡易型分行除外）銷售由...

新台幣午盤貶9.4分 暫收31.615元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.615元，貶9.4分，成交金額9.53億美元

台積電發股息、外資領息匯出 新台幣貶破31.6元

一如市場預期，8日早新台幣匯在開盤後1小時貶破31.6元，主要受到台積電（2330）股息發放，外資領息後匯出。

新台幣開盤貶1.4分 為31.535元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.535元開盤，貶1.4分

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。