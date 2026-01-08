房市持續谷底 星展馬鐵英：修正有限、央行信用管制措施不會太快鬆手
房市買氣進入寒冬，市場關注中央銀行是否對房市放鬆管制措施；星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，今年整體房市仍處於谷底階段，不會有顯著復甦，但預料央行信用管制措施不會很快退場。
星展銀行今天舉辦2026年第1季經濟展望記者會，由馬鐵英分享星展集團對2026年第1季經濟前景看法；針對台灣房市部分，她認為，建築業可能持續低迷，住宅市場房價修正幅度有限，房價所得比尚未明顯改善；同時，不動產貸款調整幅度仍然不足，不動產貸款占銀行放款總額比重仍高達36%。
馬鐵英表示，今年房市仍於谷底徘徊，看交易指標，雖然房價指數停止上升，但是下跌不明顯，房價指數年增率仍為0，沒有到負數，這顯示房價調整仍不充分；對比之前房地產市場下行周期，房價指數跌到-5%至-10%，這次房市調整幅度不若以往，因此央行信用管制措施不會很快退場。
馬鐵英表示，台灣人口縮減對房地產基本面不利，但是房地產業仍有機遇。
小戶型住宅需求；雖然台灣人口數下降，但是家庭戶數增加，去年戶數成長速度加快，背後因素包括單身族群增加，核心家庭增加，獨居老人增加等；因此小型住宅需求會持續增加，這領域是有機會的。
房屋升級需求；台灣房屋的平均屋齡35年，屬於偏高狀態，因此住房升級需求大，這也會是機會。
