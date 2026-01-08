證交所：立足亞洲核心、連結全球創新 五大策略打造亞洲資產管理中心

2025年證交所在全體市場參與者的支持下，市場表現再創新猷。面對地緣政治風險、貿易保護主義，台股以堅實的產業基礎為後盾，展現強勁韌性與成長動能。證交所穩步建構更具競爭力的市場環境，發揮關鍵角色，推動我國邁向亞洲資產管理中心的目標。

一、2025年市場表現

1.台股價量齊揚、市值續寫新高：2025年加權股價指數收在28,963.6點新高，全年漲幅25.7%；上市股票總市值達94.4兆元，推升台灣資本市場排名躍居全球第8；年度總成交值達101兆元，日均成交值4,160億元，創歷史新高。市場活絡帶動企業籌資升溫，全年IPO申請家數達45家、為2008年以來新高，其中創新板15家、較前一年度大增；新上市家數則為34家，IPO籌資金額達850億元亦為歷來最高。

2.優質產業齊放異彩：台股屢創佳績的動力，來自上市公司優異的營運表現。2025年全體上市公司營收與獲利雙成長，累計至11月營收近43兆元、年增13.1%，展現產業堅強實力。

3.全民參與股市、共享經濟成果：國內外投資人對台股信心持續增強，2025年我國開戶人數達1,377萬人（占人口數59%）；零股成交值年增42%；外資持股市值占比達47.4%、交易占比35.3%。上市公司亦穩定配發現金股利共計2.1兆元，前11月證券交易稅達2,616億元，與全民共享經濟成果。

二、2025年業務成果：四大行動耕耘有成 邁向亞資中心關鍵啟程

成果一：成立專責團隊推進亞資政策 以國際連結搭建資本橋樑

採取嶄新行銷策略，擴大政策能見度與引資成效，為亞資中心願景挹注新動能。啟動「亞資中心推動辦公室」，設置單一諮詢窗口與專網，攜手四大會計師事務所成立「資產管理促進工作小組」，促進產官溝通，建構全方位支援體系，並擴大國內外行銷亞資中心政策品牌。

在金管會指導下，舉辦首屆「台灣周」系列活動，匯聚Nasdaq、JPX等9家交易所及逾1,200家法人機構，展現政策決心與制度成果；另首次結合全球科技盛會COMPUTEX，攜手25家上市櫃公司與277家機構投資人，參與突破10萬人次。

成果二：亞洲創新籌資平台 全力打造亞洲那斯達克

推出「亞洲創新籌資平台」，聚焦14項前瞻產業，完成外國企業及創新板上市制度相關規範調整，並串聯企業創投（CVC）、創投與產業協會等夥伴開發案源；亦透過籌備、輔導到掛牌後的全方位服務，爭取國際新創與成長型企業來台。隨著創新生態圈加速成形，成交表現明顯攀升，平均股價淨值比亦達4.5，優於整體市場。

成果三：多元商品布局 優化制度增進市場效能

台灣ETF資產規模年增36%達4.63兆元，穩居亞太第三。2025年新推出15檔主動式與2檔被動式多資產ETF，資產規模合計近1,700億元。此外，台日ETF跨境合作成果斐然，在台掛牌之ETF規模成長近9成，赴日掛牌之兩檔ETF則分別成長逾4.2倍及5.3倍。同時，證交所持續精進各項市場機制，包括縮短IPO訂價至掛牌作業時程、開放創新板股票列入當沖交易標的、縮短ETF分割暫停交易時間等，促進市場運作更貼近參與者需求。

成果四：永續與數位雙軸轉型 構築健全投資環境

證交所帶領市場邁向永續與數位轉型，除協助企業導入IFRS永續揭露標準，另開發電子化申報系統以簡化作業流程、落實減碳，並首度推出自然碳匯計畫。證交所本身亦完成溫室氣體盤查及確信、取得碳中和查證，導入AI於新聞輿情分析與報告審閱，並依循零信任架構確保核心服務穩定可靠。為實踐普惠金融，多元宣導擴大知識普及，並因應詐騙手法翻新，運用AI增進蒐報與辨識效率，同步增進證券商反詐評鑑之深度與廣度，加強市場防護。

三、2026年業務展望：五大策略驅動台灣躍升資產管理重鎮

策略一：引領企業提升價值 孵育亞洲新創獨角獸

推行「Power Up Plan 2.0」，引導企業關注未來價值成長及策略發展布局，以提升企業中長期價值。證交所參考企業揭露實務及機構投資人評估重點，精進提升企業價值指引與範例，協助企業強化投資人溝通；另運用證交所集團資源，深化上市公司與機構投資人之議合，增進IR議合服務平台功能及多元曝光；針對優質低流動性公司，證交所亦將持續與自營商合作，檢視並精進相關措施，強化造市制度以活絡交易量能，助力上市公司由「被看見」邁向「被投資」。

為打造創新板成為「獨角獸孵育基地」，與大型市值企業、金控集團及國際創投機構密切合作，提前布局投資組合中海內外前瞻產業優質標的，吸引具成長潛力的獨角獸企業來台掛牌，並深化與國發會Startup Island Taiwan、AAMA、創投加速器等新創生態圈夥伴合作，擴大台灣資本市場能見度，聚焦鎖定東南亞、日本及美西矽谷等重點地區。

策略二：深化多元商品與跨境合作 打造更臻完備之ETF市場

研議及推動新型態ETF，如主動式多資產、掩護性買權及組合型商品，滿足投資人資產配置需求，並攜手國際指數公司推展多樣化指數編製及拓展台股指數之海外應用。同時，奠基於台日雙向掛牌成果，將擴展跨境合作版圖，研議與海外交易所建立多層次合作模式。另將以業者需求為導向，研議ETF申贖平台自動化及雙幣ETF幣別交換等制度，增進市場效率。

策略三：永續與數位雙軌並進 持續提升制度韌性

為引導資本市場轉型，證交所將開辦ESG評鑑及「綠色證券認證制度」，並協助企業接軌國際準則；碳交所則將配合環境部建置「台版總量管制與排放交易（TW ETS）」試行交易平台、引進高品質國際碳權及辦理自然碳匯計畫，邁向2050淨零排放。數位方面，規劃建置「智能客服平台」，提供全天候即時服務，並同步優化系統效能及韌性，確保市場服務高效且穩定。另將著眼於協助證券商拓展業務及友善外資投資環境，研議相關鬆綁措施。

策略四：串聯政策支援與產業建言 帶領亞資中心品牌走向世界

推動辦公室將與主管機關密切協作，目標成為跨業公共平台，並對接全球金融中心，透過資源共享與互惠機制，加強政策推廣綜效，樹立台灣在國際資產管理版圖的獨特地位。證交所將協助金管會擴大台灣周規模與議題廣度，並結合COMPUTEX等國際活動提升引資成效；同時積極參與WFE、IOSCO及AOSEF等國際會議，深化與日、韓、星等交易所之連結。

策略五：以金融大回饋為核心 建構安全共融的資本市場

為促進資本市場安全、共融，證交所在防詐方面將採取聯防與宣導並進策略，2026年將推出新版「證券反詐騙聯防行動專區」，整合圖文宣導、資料庫與數據分析等功能，並延續整合式反詐宣導，攜手各單位強化民眾防詐意識，落實投資人保護，讓金融發展成果在保障權益的前提下回饋全民。

同時，將完善資本市場對社會大眾、投資人等對象之回饋機制，並增進相關資訊揭露，另將整合多元媒介，聚焦宣導創新板、tibit等與投資人攸關議題及市場新知，落實普惠金融目標。

2025年，證交所透過國際布局、優化籌資環境與商品創新等多元措施，完成亞洲資產管理中心政策目標之關鍵布局，並展現台灣資本市場的韌性與實力。展望2026年，證交所將以五大策略延伸既有成果、放大政策效益，持續強化市場競爭力，結合創新、科技與永續發展動能，推進亞資中心品牌國際布局，吸引全球資金匯聚台灣，加速成為領航亞洲的資產管理重鎮。