樂天銀行新任董事長王世熙接棒 推展法金業務拚損益兩平

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
王世熙8日以國票金控法人代表人身份，當選樂天國際商業銀行新任董事長。圖／國票金提供
王世熙8日以國票金控法人代表人身份，當選樂天國際商業銀行新任董事長。圖／國票金提供

國票金控（2889）8日代子公司樂天國際商業銀行發布重訊，公告董事會選任王世熙為新任董事長，並於8日正式生效。國票金表示，將借重其法人金融專才與市場熟悉度，推動樂天銀行發展國內法人金融及聯貸業務，期盼盡快達成損益兩平的目標。

王世熙自畢業取得美國喬治華盛頓大學企管碩士學位後，即進入國際票券，自基層服務，已逾32年，歷經法人金融授信、審查及金融交易等部門主管，擔任國際票券副總經理，歷練完整。

國票金借助王世熙在法人金融市場熟悉度的經驗，協助樂天銀行發展國內法人金融及聯貸業務，8日他以國票金控法人代表人身份，當選為樂天銀行董事長，並已取得金管會對於銀行負責人的適格性審查核准。

國票金表示，子公司國際票券以法人金融為核心，並在國內貨幣市場的成長與發展扮演重要的角色，穩健掌握市場變局及金融趨勢，票券業是台灣特有的產業，屬金融控股公司法定義的銀行業，其業務範圍實為銀行業務之一環，而以批發金融業務為發展利基。

國票金指出，在主管機關全面開放純網銀辦理業務限制後，樂天銀行未來將積極發展法人金融業務，透過國際票券在國內深耕法人市場的穩固基礎，搭配樂天日方在零售金融業務，金融科技發展的經驗及優勢，深化台日合作，擴大授信資產規模成長，優化收益結構，儘快達成雙方股東期待損益兩平的目標。

