快訊

超好認？韓女曝1特徵「100％台灣人」 一票網友點頭：真的笑出來

好冷！17縣市發布低溫特報 「早晚僅10度」一路凍到明天

簡體字掰了！湯姆熊機台全改繁體關鍵是它 7年級生反曝「唯一問題」

超高齡社會衝擊 南山人壽統計失智症理賠人數占比躍升第三大

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
據南山人壽理賠數據分析，長照險理賠失智症（含帕金森氏症）躍升為南山人壽長照險理賠人數占比的第三大原因。圖／南山人壽提供
據南山人壽理賠數據分析，長照險理賠失智症（含帕金森氏症）躍升為南山人壽長照險理賠人數占比的第三大原因。圖／南山人壽提供

超高齡社會來臨，高齡人口占比持續拉升，守護記憶行動將刻不容緩。據南山人壽理賠數據分析，截至2025年10月底，長照險理賠失智症（含帕金森氏症）的保戶人數占比，已拉高到16.11％，正式超越意外造成的長照理賠人數占比14.5％，成為南山人壽長照險理賠人數占比的第三大原因，腦中風和癌症則分別排名一、二大。

依理賠原因分析，南山人壽長照險目前理賠人數占比最高的是腦中風，占近23%，其次是癌症近21%，占比第三高的在2024年是意外造成的長照給付，但2025年已被失智症（含帕金森氏症）超越。另依據衛福部預估，台灣到2031年時，全國會有超過49萬人失智，其中，65歲以上失智人口將逾47萬人，高齡失智盛行率會從7.99％拉高到8.34%。顯見隨著人口結構高齡化，失智症盛行率也跟著提高，已逐漸改變長照險的給付分布。

長期照顧險即被保險人經醫院專科醫師診斷確定符合長期照顧狀態時，給付長照保險金之保險，以提供被保險人長照的財務支持。南山人壽多年來積極推廣長照商品，希望補強國人的長照防護網，目前是國內保險市場長照險市占率第一。

就投保年齡的數據顯示，南山人壽長照險在各個年齡層，包括青年、青壯年、壯年、中壯年族群的投保占率，都約在2成上下，各年齡層的級距占比分布平均，但越年輕投保的平均月給付金額越高，如20歲以下被保險人的長照險平均月給付金額近2.84萬元，21到30歲則略逾為2.8萬元，隨著年齡增加，平均月給付金額則隨之下降，51到60歲約2.1萬元，61歲以上已不到2萬元。

據台灣失智症協會的資料，若家人無法親自照護失智症患者，選擇交給24小時的照護機構，包括護理之家、養護單位、長照機構及失智症團體家屋等，每月費用在2.5萬到6萬元不等，而依據理賠資料，南山人壽依長照險給付之失智症被保險人，最長者已有九年，若在照護機構，則花費至少270萬元到648萬元不等，還不包括照護的耗材、營養品等，對一般家庭而言，是筆不小的經濟負擔。由上可知，各年齡層保戶對未來長期照顧風險雖然已有一定程度的重視，但整體長照保障仍有相當的缺口。

南山人壽資深副總經理李淑娟表示，現代家庭結構的改變，未婚比例逐年攀升，獨善其身或老老照顧恐成未來主流，導致未來將面臨需承擔照顧家人的壓力，因此年輕族群已漸有長照保險需求之觀念，加上越年輕投保長照險，保費相對越便宜，因此建議及早規劃長照險，能以較低成本極大化保障價值。

隨著平均壽命不斷延長，高齡失智恐怕是未來許多家庭必須面臨的課題，南山人壽建議，除了培養良好生活習慣，以預防或延緩失智外，可考慮及早規劃失智及長照的相關保障，如南山人壽推出全新失智險「南山人壽幸福憶百健康終身保險」，是市場上首張可給付輕度及中重度失智保險金的終身失智險，「南山人壽幸福憶百健康終身保險」提供輕度及中重度失智的一次性保險金、身故保險金及保險年齡達一百歲之祝壽金，可作為自己及家庭守護記憶的重要配備。

失智症 長照 保險金

延伸閱讀

日前首相菅直人妻子證實他已失智…311大地震的事全忘光

中年憂鬱不只影響當下 研究揭6種症狀可能增加未來失智症風險

下午活躍的老人更容易失智？美研究：14點後才活動失智率爆增45%

家中長輩疑似失智、或是原本輕度但最近卻快速退化，你對失智症真的了解嗎?面對每個病程又該做哪些準備？

相關新聞

澳洲柏斯鑄幣局馬年紀念金銀幣 臺銀限量上市

臺灣銀行自1月8日起，於臺灣銀行網站「黃金業務首頁-常用服務-紀念幣套幣訂購」區、營業部及各分行（簡易型分行除外）銷售由...

三大原因 國銀中小企業放款11月創十年來單月次低水準

金管會銀行局今日公布，本國銀行的中小企業放款截至11月底餘額為10兆8222億元，較上月底增加20億元。1至11月中小企...

街口支付董座梅驊：下半年獲利可望轉正

台灣已有十家電子支付，但均在虧損。街口電支董事長梅驊表示，去年已經出現單月轉正，毛利也轉正，力拚今年第3季開始獲利。

新台幣午盤貶9.4分 暫收31.615元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.615元，貶9.4分，成交金額9.53億美元

台積電發股息、外資領息匯出 新台幣貶破31.6元

一如市場預期，8日早新台幣匯在開盤後1小時貶破31.6元，主要受到台積電（2330）股息發放，外資領息後匯出。

新台幣開盤貶1.4分 為31.535元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.535元開盤，貶1.4分

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。