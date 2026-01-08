快訊

超好認？韓女曝1特徵「100％台灣人」 一票網友點頭：真的笑出來

好冷！17縣市發布低溫特報 「早晚僅10度」一路凍到明天

簡體字掰了！湯姆熊機台全改繁體關鍵是它 7年級生反曝「唯一問題」

聽新聞
0:00 / 0:00

三大原因 國銀中小企業放款11月創十年來單月次低水準

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國銀中小企業放款11月創十年來單月次低水準。圖／本報資料照片
國銀中小企業放款11月創十年來單月次低水準。圖／本報資料照片

金管會銀行局今日公布，本國銀行的中小企業放款截至11月底餘額為10兆8222億元，較上月底增加20億元。1至11月中小企業放款金額增加4842.06億，為近十年同期第五高，由於全年目標4600億元，因此11月底的預算目標達成率為105.26%。

不過，國銀對中小企業的新增放款在11月僅增加20億元，為近十年次低的增幅。銀行業者指出，與三大原因有關，一是美台關稅迄今未定案，廠商不敢借款作新布局，二是出口商在去年第4季陸續收到貨款清償借款，三則是不動產市場低迷，加上中央銀行的不動產放款集中度管制，原本被計入為中小企業的一些中小型建商被緊縮資金，三大因素綜合作用之下，才創下近十年次低水準

銀行局也統計，國銀對個人放款在11月增加1415億，主要和年底周轉及購屋貸款需求有關，而合計企業、個人的整體周轉金放款在11月共增加1176億，集中在銷貨、個人資金調度周轉、備貨需求。影響所及，11月總放款增加2103億，亦為最近5年的單月新高，前11月的總放款餘額增加2兆2712億，為近五年來同期第三高。

銀行局副局長張嘉魁說明，企業投資11月單月的月增218億為近四個月來最高，主要和企業股權投資需求增加有關。此外，11月底的國銀存款餘額為62兆3204億，11月月增2656億，和資金調度，和台幣匯率貶值增加存款計算金額有關。

銀行局統計也顯示，銀行業去年前11月的獲利較2024年同期增加556.2億元。

中小企業 國銀

延伸閱讀

國銀六大核心放款年底急轉彎！全年恐首度不達標 關鍵原因曝

高利差紅利期轉入利差正常化 國銀估2026年 SWAP 收益略為下滑

國銀財管規模跨越2兆元了！降息讓大戶棄存款 轉抱保單？

新南向放款 年底衝2兆元

相關新聞

澳洲柏斯鑄幣局馬年紀念金銀幣 臺銀限量上市

臺灣銀行自1月8日起，於臺灣銀行網站「黃金業務首頁-常用服務-紀念幣套幣訂購」區、營業部及各分行（簡易型分行除外）銷售由...

三大原因 國銀中小企業放款11月創十年來單月次低水準

金管會銀行局今日公布，本國銀行的中小企業放款截至11月底餘額為10兆8222億元，較上月底增加20億元。1至11月中小企...

街口支付董座梅驊：下半年獲利可望轉正

台灣已有十家電子支付，但均在虧損。街口電支董事長梅驊表示，去年已經出現單月轉正，毛利也轉正，力拚今年第3季開始獲利。

新台幣午盤貶9.4分 暫收31.615元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.615元，貶9.4分，成交金額9.53億美元

台積電發股息、外資領息匯出 新台幣貶破31.6元

一如市場預期，8日早新台幣匯在開盤後1小時貶破31.6元，主要受到台積電（2330）股息發放，外資領息後匯出。

新台幣開盤貶1.4分 為31.535元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.535元開盤，貶1.4分

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。