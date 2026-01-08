三大原因 國銀中小企業放款11月創十年來單月次低水準

金管會銀行局今日公布，本國銀行的中小企業放款截至11月底餘額為10兆8222億元，較上月底增加20億元。1至11月中小企業放款金額增加4842.06億，為近十年同期第五高，由於全年目標4600億元，因此11月底的預算目標達成率為105.26%。

不過，國銀對中小企業的新增放款在11月僅增加20億元，為近十年次低的增幅。銀行業者指出，與三大原因有關，一是美台關稅迄今未定案，廠商不敢借款作新布局，二是出口商在去年第4季陸續收到貨款清償借款，三則是不動產市場低迷，加上中央銀行的不動產放款集中度管制，原本被計入為中小企業的一些中小型建商被緊縮資金，三大因素綜合作用之下，才創下近十年次低水準

銀行局也統計，國銀對個人放款在11月增加1415億，主要和年底周轉及購屋貸款需求有關，而合計企業、個人的整體周轉金放款在11月共增加1176億，集中在銷貨、個人資金調度周轉、備貨需求。影響所及，11月總放款增加2103億，亦為最近5年的單月新高，前11月的總放款餘額增加2兆2712億，為近五年來同期第三高。

銀行局副局長張嘉魁說明，企業投資11月單月的月增218億為近四個月來最高，主要和企業股權投資需求增加有關。此外，11月底的國銀存款餘額為62兆3204億，11月月增2656億，和資金調度，和台幣匯率貶值增加存款計算金額有關。

銀行局統計也顯示，銀行業去年前11月的獲利較2024年同期增加556.2億元。