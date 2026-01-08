快訊

迎接丙午馬年 台銀推出4款馬年金銀幣

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
澳洲政府丙午馬年「金馬招財」精鑄紀念金幣。圖/臺灣銀行提供
臺灣銀行自1月8日起，於臺灣銀行網站「黃金業務首頁-常用服務-紀念幣套幣訂購」區、營業部及各分行（簡易型分行除外）銷售由澳洲柏斯鑄幣局鑄造四款馬年精鑄紀念金銀幣。

一、澳洲政府丙午馬年「金馬招財」精鑄紀念金，主題面刻鑄一匹高抬前蹄，傲然挺立於草原的雄健金馬，盡顯王者之姿，寓意「一馬當先、所向披靡、唯我獨尊、傲立天地」。馬蹄之下，茂盛興旺的大草原，配以遠方群山為背景，寓意事業「欣欣向榮」，象徵財富「繁盛昌隆」，傳達出「招財納富、馬到成功」的祥瑞吉兆。

本套馬年金幣全套（包含1、1/4及1/10英兩金幣各1枚）售價新台幣32萬8,880元，全球發行量1,500套。同時亦發售單枚1/10英兩金幣，每枚售價2萬6,880元。

二、2026福祿壽祥瑞金馬紀念金幣，本套馬年「福祿壽」系列金幣全套3枚，包含「添福金馬」、「得祿金馬」及「長壽金馬」各1枚，均為1/5英兩規格，各有吉慶的主題圖案設計，為您送上祥瑞吉利的大好運勢。

本套紀念金幣全套售價13萬8,880元，全球發行量2,000套。同時亦發售單枚1/5英兩「添福金馬」金幣，每枚售價4萬6,880元。

三、澳洲1英兩彩色馬年精鑄銀幣，主題面透過精緻的彩色印製工藝，生動描繪出健壯敏捷的母馬與活潑可愛的小馬。母馬昂首矯健，小馬雀躍追隨，鬃毛與尾巴隨風飛舞，呈現出奔放的力量與蓬勃的生命力，寓意馬年吉祥、家運昌隆、代代興旺、馬到成功，每枚售價6,980元，全球發行量7,500枚。

四、吐瓦魯彩色馬年扇形套裝精鑄銀幣，本套銀幣由4枚1英兩扇形彩色精鑄銀幣組成，展現各種姿態神情的駿馬，寓意「駿馬奔騰」、「獨領風騷」、「歡樂滿堂」及「策馬入林」。每套售價2萬3,980元，全球發行量1,500套。

