樂天銀行新任董事長王世熙擔任 衝刺法金業務

國票金今天代子公司樂天國際商業銀行發布重大訊息，公告董事會選舉新任董事長，由在國際票券具備多年經驗的王世熙擔任。國票金表示，王世熙具法人金融專業，可協助樂天銀發展法人金融與聯貸業務，已取得金管會對銀行負責人的適格性審查核准，新任自今天生效。

國票金控子公司樂天國際商業銀行今天召開董事會，選任王世熙為新任董事長。王世熙自畢業取得美國喬治華盛頓大學企管碩士學位後，就進入國際票券，自基層服務，已逾32年，歷經法人金融授信、審查及金融交易等部門主管，擔任國際票券副總經理，歷練完整。

國票金透過新聞稿指出，借助王世熙法人金融專才與市場熟悉度，協助樂天國際商業銀行發展國內法人金融及聯貸業務，今天以國票金控法人代表人身分，當選為樂天國際商業銀行董事長，並已取得金管會對於銀行負責人的適格性審查核准。

國票金表示，子公司國際票券以法人金融為核心，並在國內貨幣市場的成長與發展扮演重要的角色，穩健的掌握市場變局及金融趨勢，票券業是台灣特有的產業，屬金融控股公司法定義之銀行業，其業務範圍實為銀行業務的一環，而以批發金融業務為發展利基。

金管會全面開放純網銀辦理業務限制後，國票金指出，樂天銀未來將積極發展法人金融業務，透過國際票券在台灣深耕法人市場的基礎，搭配樂天日方在零售金融業務，金融科技發展的經驗及優勢，深化台日合作，擴大授信資產規模成長，儘快達成損益兩平的目標。

台灣3家純網銀之一的樂天國際商業銀行，股東包括日本樂天銀行持股約50%、國票金持股約49%與日本樂天信用卡持股1%。