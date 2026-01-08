綠界推動數位返利生態圈 商家數看增10倍

快訊

中央社／ 台北8日電

由綠界科技及旗下綠界大數據打造的CashBack返多多平台，今天宣布攜手一卡通 iPASS MONEY、街口支付、Pi拍錢包三大支付平台及開店平台SHOPLINE，啟動跨流量返利聯盟；綠界科技總經理劉士維說，目標在3到6個月內，將商家數量提升至目前的10倍以上。

「返利」是指商家將部分銷售利潤，以現金、點數或禮品等形式返還給消費者或經銷商，讓實際支付價格低於標價，藉此刺激購買及增加顧客忠誠度。

第三方支付業者綠界科技指出，透過本次聯盟，消費者可直接於iPASS MONEY（一卡通）、街口支付、Pi拍錢包等電子支付App內，進入Cashback返多多官方網站，探索多家品牌優惠並導流至商家官網完成消費。商家則可藉由返利機制，精準觸及具高度消費意圖的用戶，擺脫過往高度仰賴大型電商平台或高額媒體投放的限制。

劉士維今天出席聯盟成立記者會表示，目前尚未設定具體的總用戶數目標，但新平台上線後數週內，已累積超過8萬名用戶，希望持續擴大。

為提升平台商品多樣性，劉士維說，後續將採2大策略，首先是逐步整合綠界科技自有商戶，其次是與SHOPLINE進行系統整合，目標在3到6個月內，將商家數量提升至目前的10倍以上。

他也提到，為解決市場上現金回饋等待時間過長的問題，新平台提供45天回饋週期，期望未來在累積關鍵數據後進一步縮短回饋時間。

街口支付董事長梅驊表示，台灣市場對返利並不陌生，但存在多種平台與機制，造成店家與消費者使用不便。

梅驊認為，由台灣本地業者聯合推出的整合服務機制，具有特殊意義，店家可在單一機制集中操作，讓行銷投入與銷售回饋的關聯更直接、成效更可測；消費者不需切換平台，可在熟悉的支付工具上直接付款購買，提升便利性。他期待這項機制能長久運營，吸引更多業者加入。

談到街口支付營運，梅驊表示，去年遭遇營運亂流，影響獲利轉正時間，目前用戶及代收付金額已回到正軌，今年下半年有機會獲利轉正。

平台 消費 街口支付

