施羅德：主要經濟體利率循環不同調 2026 債市關鍵在「主動選債」

施羅德投信表示，2026 年債市關鍵在於「主動選債」。全球主要經濟體利率循環不同調、信用利差位於相對低檔，都使債券表現差異將更為明顯，進而提升主動選債與跨市場配置的重要性。

施羅德指出，2026 年債券表現將更依賴企業基本面與營運韌性，尤其人工智慧（AI） 大周期推升科技企業資本支出，帶動科技債供給增加，也擴大產業內長短體質差異。大型科技企業普遍具備良好現金部位，但部分公司面臨槓桿偏高與現金流壓力，主動選債將成為優勝劣敗的關鍵。

施羅德環球收息債券基金經理人胡丹（ Julien Houdain ）認為，2026年投資不宜追高，應保留流動性，等待市場價格回到更具吸引力的區間。他看好機構不動產抵押貸款證券（Agency MBS）、部分歐洲擔保債與特定新興市場公債。

胡丹指出，2026 年不是追逐單一利差來源的一年，而是依靠廣度與彈性打造投資組合韌性。因此，財務健全、現金流穩定的企業債仍適合作為核心持有。施羅德環球收息債券基金將透過全球化選債與靈活配置，從利率、利差與產業供給變化中尋找相對價值，協助投資人更穩健參與 2026 年債市。

施羅德投信表示，2026年各國貨幣政策分歧與產業表現差異，將使單一債種或單一區域難以承擔整體市場波動，也難以捕捉差異化機會。相較之下，跨區域、跨券種的複合債策略更能分散風險來源、提升調整彈性，並兼顧收益與波動控管。