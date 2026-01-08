街口支付董座梅驊：下半年獲利可望轉正

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣已有十家電子支付，但均在虧損。街口電支董事長梅驊表示，去年已經出現單月轉正，毛利也轉正，力拚今年第3季開始獲利。

梅驊坦言，去年因為出現營運亂流，影響了獲利轉正時程，但目前以用戶、代收付金額等指標來說均已回到正常狀況，正積極放大獲利動能。

近期LINE Pay Money加入電支戰區，梅驊觀察，其實樂見業者加入，擴大電子支付應用的領域，用戶更習慣相關工具，大廠商加入也能提高用戶信任度，市場也有多元選擇。

他指出，街口電支看好今年市場，主要是在電子支付產業發展階段中，多數競爭同業仍在獲客與穩固基礎的第一階段，但街口已跨入第二階段，進入獲利與服務串接。

他表示，第三階段就是放大獲利模式，目前街口電支已找出能擴大獲利且不需過多資源投入的模式，減少行銷補貼費用。去年行銷費用從過去2-3億元降至1億多，但仍保持營收和毛利成長，近幾年營業毛利倍增，去年毛利已經轉正。

