富邦金控領航低碳永續未來 連兩年獲 CDP 氣候變遷最高領導等級 A

富邦金控氣候治理成效再獲國際肯定，於最新公告的2025年CDP氣候變遷問卷蟬聯最高領導等級「A」，不僅連續兩年獲評A級，更已連續六年獲領導等級肯定，彰顯富邦金控積極投入氣候治理，以落實減碳行動、建構環境韌性的領導地位。

CDP（Carbon Disclosure Project）是全球環境領域最具指標性之非營利評比機構，採用獨立且嚴謹的評分方式，評估企業資訊揭露深度、環境風險認知水準、目標設定雄心及行動等面向。富邦金控藉由全面性的永續治理政策，於氣候變遷問卷17項評估面向中拿下12項A級評分，涵蓋治理、環境政策、風險與機會管理、投資組合影響、公共政策參與及產業合作等關鍵領域。

富邦金控董事長蔡明興表示，很榮幸連續六年獲得CDP領導等級肯定，這是對富邦金控致力推動氣候治理成效的高度認可。富邦金控以永續四大策略「低碳、數位、激勵、影響」為核心，不僅以自身行動作為標竿，更致力協助客戶永續轉型，透過正向金融影響力，引領產業與社會邁向永續未來。

在自身營運減碳方面，富邦金控於2022年加入RE100倡議，承諾自2040年起全面使用再生能源，截至2024年底，綠電使用率已達16.4%，持續朝RE100邁進。於業務發展上，富邦金控針對高碳排敏感性產業訂定准入及撤資標準，並於2025年提出更積極的脫碳時程，目標於2030年底前全面退出燃料煤相關產業、2040年底前全面退出非典型油氣產業之投資與承保業務(若已提出與巴黎協定目標一致之減碳轉型計劃等條件者除外)。此外，富邦金控也希望能「以大帶小」攜手產業邁向低碳轉型，除辦理「SBT科學減碳目標」及「永續經濟活動認定參考指引」等工作坊積極與客戶議合外，每年亦舉辦供應商ESG交流會、教育訓練、評鑑及議合，期許能與產業一同實現共好，打造低碳永續價值鏈。

富邦金控深耕永續行動，屢獲國際各項評比肯定，連續兩年蟬聯《TIME》全球500大永續企業、2025年更名列全球跨產業第32名、全球金融產業第4名，另已連續八年入選「道瓊領先世界指數(DJSI World)」成分股、連續九年入選「道瓊領先新興市場指數」成分股、連續9年入選MSCI永續指數成分股。

展望未來，富邦金控將持續以積極行動落實永續願景，秉持「正向力量 成就可能™」的核心信念，將金融影響力轉化為推動永續的動能，攜手產業與社會共創永續未來。